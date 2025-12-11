Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига Европы
11 декабря 2025, 23:11 |
Известна оценка Зинченко после победы Ноттингема в матче Лиги Европы

Защитник сборной Украины помог английскому клубу одолеть нидерландский «Утрехт»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник английского «Ноттингема» и сборной Украины Александр Зинченко вернулся на поле после того, как пропустил девять матчей из-за травмы.

28-летний футболист помог представителю Премьер-лиги одержать непростую победу в противостоянии шестого тура Лиги Европы с нидерландским «Утрехтом» (2:1).

Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру – украинец 65 раз коснулся к мячу, сделал 1 отбор, выиграл 1 дуэль из 3, 7 раз потерял мяч, нанес 3 удара по воротам, отдал 53 передачи (92% точности) и трижды нарушил правила.

Аналитическая система Sofascore оценила игру защитника в 6,4 балла – это восьмой показатель среди футболистов основного состава «Ноттингема». Самую высокую оценку получил английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои (7,9).

«Ноттингем» набрал 11 баллов и продолжает бороиться за место в топ-8, которое позволит напрямую пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. В следующем туре «лесники» сыграют в выездном матче против португальской «Браги» (22 января 2026 года).

Николай Тытюк
