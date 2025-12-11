Лига конференций11 декабря 2025, 23:29 | Обновлено 11 декабря 2025, 23:43
390
0
ВИДЕО. Изаки удвоил перевес Шахтера в поединке ЛК на Мальте
На 64-й минуте горняки получили перевес в два мяча над Хамрун Спартанс
11 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 64-й минуте горняки получили перевес в два мяча благодаря голу Изаки
ГОЛ! 0:2. Изаки Силва, 64 мин
