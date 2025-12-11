Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ВИДЕО. Изаки удвоил перевес Шахтера в поединке ЛК на Мальте
Лига конференций
11 декабря 2025, 23:29 | Обновлено 11 декабря 2025, 23:43
390
0

На 64-й минуте горняки получили перевес в два мяча над Хамрун Спартанс

ФК Шахтер. Изаки Силва

11 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте горняки получили перевес в два мяча благодаря голу Изаки

ГОЛ! 0:2. Изаки Силва, 64 мин

По теме:
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Захарченко признался, что сказал Костюк после поражения Динамо в матче ЛК
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
