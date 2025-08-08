Висла отказалась от идеи подписания Максима Хланя, названа причина

Краковская «Висла» приняла окончательное решение по потенциальному трансферу украинского полузащитника Максима Хланя, который недавно покинул «Лехию» Гданьск. Как сообщает Goal.pl, клуб из Кракова решил отказаться от борьбы за футболиста из-за финансовых требований его стороны.

Несмотря на статус свободного агента, контракт с Хланем оказался не из дешевых. По данным источника, игрок требовал шестизначную сумму за подписание и такую же зарплату в месяц. «Висла» решила больше не участвовать в таких переговорах.

Новым клубом для 21-летнего украинца может стать «Вечиста» Краков, которая, по неофициальной информации, готова удовлетворить условия игрока. Амбициозный новичок второго дивизиона активно работает на трансферном рынке и интересуется не только Хланем.