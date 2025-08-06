Есть два варианта. Украинский легионер остался без клуба в Европе

Левый вингер сборной Украины U-21 Максим Хлань продолжает находится в статусе свободного агента после того, как покинул польскую «Лехию».

22-летний футболист не сумел договориться с клубом из Гданьска о продолжении сотрудничества из-за финансовых условий и теперь ищет новые варианты для карьеры.

В услугах Хланя заинтересованы две команды, которые выступают во втором дивизионе чемпионата Польши. «Висла» (Краков) одержала три победы в трех матчах и лидирует в турнирной таблице. «Вечиста» (Краков») имеет в своем активе две победы и одну ничью – клуб набрал семь баллов и разместился на третьей позиции.

Обе команды уже контактировали с игроком, однако украинец пока не принял окончательного решения о своем будущем.

Хлань присоединился к «Лехии» в сентябре 2023 года. Сыграл 55 матчей за клуб из Гданьска, забил 14 голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.