Украинский легионер стал свободным агентом. Отказался от высокой зарплаты
«Лехия» Гданьск предлагала Максиму Хланю контракт на пять лет и солидные деньги
Футболист польской «Лехии» Гданьск Максим Хлань получил статус свободного агента – об этом сообщил журналист Блажей Лукашевски.
Контракт 22-летнего вингера истек 30 июня, стороны не сумели договориться о продлении сотрудничества. По информации польской прессы, украинскому игроку предложили новое соглашение на пять лет и солидную зарплату – одну из самых высоких в коллективе.
«Лехия» несколько недель ждала ответа от Максима и в итоге тот отказался продлевать контракт. На данный момент неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру Хлань. В его услугах заинтересован турецкий «Газиантеп».
Украинский вингер перебрался в чемпионат Польши из луганской «Зари» в сентябре 2023 года. За это время провел 55 матчей, в которых забил 14 голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
Maksym Chłań od dzisiaj jest wolnym zawodnikiem. Lechia Gdańsk chciała zaproponować mu 5-letnią umowę, z jedną z najwyższych pensji w klubie.— Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) July 1, 2025
Po kilku tygodniach oczekiwania na odpowiedź, Ukrainiec ostatecznie odrzucił tę propozycję. pic.twitter.com/e7mm5Q1ePz
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