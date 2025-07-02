Украинский легионер стал свободным агентом. Отказался от высокой зарплаты

Футболист польской «Лехии» Гданьск Максим Хлань получил статус свободного агента – об этом сообщил журналист Блажей Лукашевски.

Контракт 22-летнего вингера истек 30 июня, стороны не сумели договориться о продлении сотрудничества. По информации польской прессы, украинскому игроку предложили новое соглашение на пять лет и солидную зарплату – одну из самых высоких в коллективе.

«Лехия» несколько недель ждала ответа от Максима и в итоге тот отказался продлевать контракт. На данный момент неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру Хлань. В его услугах заинтересован турецкий «Газиантеп».

Украинский вингер перебрался в чемпионат Польши из луганской «Зари» в сентябре 2023 года. За это время провел 55 матчей, в которых забил 14 голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.