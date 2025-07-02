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Польша
02 июля 2025, 11:15 |
1700
2

Украинский легионер стал свободным агентом. Отказался от высокой зарплаты

«Лехия» Гданьск предлагала Максиму Хланю контракт на пять лет и солидные деньги

02 июля 2025, 11:15 |
1700
2
Украинский легионер стал свободным агентом. Отказался от высокой зарплаты
ФК Лехия Гданськ. Максим Хлань

Футболист польской «Лехии» Гданьск Максим Хлань получил статус свободного агента – об этом сообщил журналист Блажей Лукашевски.

Контракт 22-летнего вингера истек 30 июня, стороны не сумели договориться о продлении сотрудничества. По информации польской прессы, украинскому игроку предложили новое соглашение на пять лет и солидную зарплату – одну из самых высоких в коллективе.

«Лехия» несколько недель ждала ответа от Максима и в итоге тот отказался продлевать контракт. На данный момент неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру Хлань. В его услугах заинтересован турецкий «Газиантеп».

Украинский вингер перебрался в чемпионат Польши из луганской «Зари» в сентябре 2023 года. За это время провел 55 матчей, в которых забил 14 голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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mini.f
Поляки предлагали высокую зарплату? Не смешите мои тапочки... У нас в некоторых областях президенты клубов, участвующих в чемпионатах областей, ведущим игрокам платят больше.
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MaximusOne
Шанс для ДК і ШД
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