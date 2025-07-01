Источник: турецкий клуб всерьез интересуется украинским вингером

Украинский вингер Максим Хлань попал в сферу интересов турецкого клуба «Газиантеп», сообщает ТаТоТаке.

Контракт 21-летнего футболиста с польской «Лехией» Гданьск завершился 30 июня, и пока информации о его продлении нет.

«Газиантеп» всерьез заинтересован в трансфере, и Хлань может вскоре продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Команда «Газиантеп» заняла 12-е место в чемпионате Турции 2024/25.

Максим Хлань провел 30 матчей и забил 5 мячей за «Лехию» Гданьск в польской Экстраклясе.

Также сообщается, что из Турции и стран Ближнего Востока был интерес к украинскому форварду польского Ракува Владиславу Кочергину, но его травма колена поставила крест на этих возможных трансферах.