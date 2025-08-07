Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Лига Европы
07 августа 2025, 19:45 | Обновлено 07 августа 2025, 19:56
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом

7 августа горняки начнут поединок против греческого клуба в 21:00 по Киеву

7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Перед стартом противостояния наставник горняков Арда Туран назвал стартовый состав своих подопечных.

Ответная игра между Панатинаикосом и Шахтером запланирована на 14 августа в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.

Шахтер: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас – Марлон Гомес, Судаков, Очеретько, Невертон, Алиссон – Элиас

Запасные: Фесюн, Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Эгиналдо, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Педринью

Burevestnik
сьогодні для Тете  буде  ту-ту-у...
Ответить
+2
Пафосный дырокол
Только Шахтёр☝️Только победа
Ответить
+1
AK.228
Удачи, Шахтер👏👏
Ответить
+1
Singularis
Пора Жорику отличиться
Ответить
0
MaximusOne
Знов цей Вінісіус ☹️
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Rzechpospolita
Хотілось би, щоб ТеТе сьогодні обісрався
Ответить
0
Катерина Монзуль
Ми вболівальники і вболівальниці улюбленого Шахтаря підтримуємо колишніх гравців,тому що ми справжня дружня сім'я, колишніх шахтарів не буває,  тому чекаємо  від Тете хет-трик. 
Ответить
-4
