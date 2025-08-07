Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом

7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставник горняков Арда Туран назвал стартовый состав своих подопечных.

Ответная игра между Панатинаикосом и Шахтером запланирована на 14 августа в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.

Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q2 Лиги Европы с Панатинаикосом

Шахтер: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас – Марлон Гомес, Судаков, Очеретько, Невертон, Алиссон – Элиас

Запасные: Фесюн, Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Эгиналдо, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Педринью