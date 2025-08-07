Спортивный врач рассказал о травме Траоре и назвал сроки восстановления

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 18:39 | Обновлено 07 августа 2025, 18:54
По оценке Дмитрия Бабелюка, форвард Шахтера пропустит не менее 6 месяцев

ФК Шахтар. Лассина Траоре

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме бедра, которую получил нападающий «Шахтера» Лассина Траоре:

«Шахтер сообщил, что Лассина Траоре получил мышечную травму и теперь его ждет операция. А не повторная ли это травма, случайно?

Речь идет о травме четырехглавой мышцы. Именно по поводу отрыва сухожилия четырехглавой мышцы Траоре уже оперировали в Финляндии в августе 2023 года. Тогда игрок пропустил более 6 месяцев.

Сейчас – август 2025 года, и снова та же травма. Снова операция. Здесь только вопрос – та ли это самая мышца и структура. Если речь идет об оперативном вмешательстве, то это точно не просто мышечная травма, а здесь задействовано и сухожилие, которое необходимо сшивать.

И в этот раз тоже не стоит ожидать, что Траоре вернется раньше, чем через 6 месяцев.

После той тяжелой травмы в матче ЛЧ в 2021 году вообще хорошо, что Траоре самостоятельно ходит. А требовать, чтобы он еще и в футбол играл регулярно, на высоком уровне и без травм – это уже космос. Другой вопрос – как «Шахтеру» приходится годами удерживать в составе игрока, который, очевидно, представляет собой проблему для финансового бюджета клуба, учитывая риск его травматизма.

Ну и респект «Шахтеру» за открытость. Это тот формат, который стоит перенимать другим клубам в вопросе информирования болельщиков и общественности о травмах игроков в их составе. Радует такая тенденция. Сначала «Карпаты», теперь «Шахтер».

Сообщать и подробно рассказывать о травмах – это нормальная практика, которая давно уже существует в цивилизованном спортивном мире. Проявляя открытость в таких вопросах, клуб демонстрирует уважение к болельщикам, а игрок получает такую необходимую в этот момент поддержку, ведь болельщики видят обратную сторону профессионального спорта. Так держать».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
