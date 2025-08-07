Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок клуба Пакш: «Житомир играет в физически мощный футбол»
Лига конференций
07 августа 2025, 18:34 | Обновлено 07 августа 2025, 18:52
85
0

Игрок клуба Пакш: «Житомир играет в физически мощный футбол»

Балаж Балог поделился своими мыслями накануне матча Q3 ЛК с Полесьем

07 августа 2025, 18:34 | Обновлено 07 августа 2025, 18:52
85
0
Игрок клуба Пакш: «Житомир играет в физически мощный футбол»
ФК Пакш. Балаж Балог

Полузащитник венгерской команды Пакш Балаж Балог поделился своими мыслями накануне матча квалификации Q3 Лиги конференций против Полесья из Житомира:

«Выход в следующий раунд очень многое дал нашей уверенности, ведь в начале сезона мы были не в форме. В прошлом раунде мы прошли очень хорошую команду, и это придало нам импульс.

Сейчас же мы полностью сосредоточены на предстоящей игре, нас ждет новое испытание. Мы изучили соперника, знаем, как они играют. Могу сразу сказать: матч легким не будет. Мы попали на крепкую, сильную команду.

Житомир [имеется в виду клуб – прим. ред.] играет в физически мощный футбол, у них есть по-настоящему хорошие игроки. Мы осведомлены об их сильных сторонах и подготовились к ним, но также знаем их слабые места и понимаем, где можно их подловить.

И сейчас мы должны мыслить в формате двух матчей. На выезде важно добиться хорошего результата в первом поединке. Мы должны снова показать ту же надежную игру, что и прежде, и я уверен: если это удастся, мы сможем добиться успеха».

По теме:
Главный тренер клуба Пакш: «До жеребьевки мы толком не знали Житомир»
Андерлехт – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Коуч Панатинаикоса: «Надо усложнить жизнь Шахтеру, насколько это возможно»
пресс-конференция Пакш Полесье Житомир Лига конференций
Николай Степанов Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06 августа 2025, 19:39 8
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории

Хуан Альвина Безерра перешел в «Замалек»

Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07 августа 2025, 00:01 0
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца

У Паркера будет один из трех соперников

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч после обнародования номинантов на награду
Футбол | 07.08.2025, 18:26
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч после обнародования номинантов на награду
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч после обнародования номинантов на награду
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Футбол | 07.08.2025, 13:42
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 04:05
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 10
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем