Игрок клуба Пакш: «Житомир играет в физически мощный футбол»

Полузащитник венгерской команды Пакш Балаж Балог поделился своими мыслями накануне матча квалификации Q3 Лиги конференций против Полесья из Житомира:

«Выход в следующий раунд очень многое дал нашей уверенности, ведь в начале сезона мы были не в форме. В прошлом раунде мы прошли очень хорошую команду, и это придало нам импульс.

Сейчас же мы полностью сосредоточены на предстоящей игре, нас ждет новое испытание. Мы изучили соперника, знаем, как они играют. Могу сразу сказать: матч легким не будет. Мы попали на крепкую, сильную команду.

Житомир [имеется в виду клуб – прим. ред.] играет в физически мощный футбол, у них есть по-настоящему хорошие игроки. Мы осведомлены об их сильных сторонах и подготовились к ним, но также знаем их слабые места и понимаем, где можно их подловить.

И сейчас мы должны мыслить в формате двух матчей. На выезде важно добиться хорошего результата в первом поединке. Мы должны снова показать ту же надежную игру, что и прежде, и я уверен: если это удастся, мы сможем добиться успеха».