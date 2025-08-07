Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
07 августа 2025, 17:01
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
ФК Шахтер

В четверг, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 АЕК Ларнака – Легия

Ggbet 2.42 – 3.41 – 3.03

21:00 Панатинаикос – Шахтер

Ggbet 2.74 – 3.50 – 2.60

21:00 Полесье – Пакш

Ggbet 2.09 – 3.55 – 3.55

21:30 Серветт – Утрехт

Ggbet 3.81 – 3.81 – 1.96

ТЕННИС

01:00 Виктория Мбоко – Наоми Осака

Ggbet 2.55 – 1.59

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

