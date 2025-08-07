СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа

В четверг, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 АЕК Ларнака – Легия

2.42 – 3.41 – 3.03

21:00 Панатинаикос – Шахтер

2.74 – 3.50 – 2.60

21:00 Полесье – Пакш

2.09 – 3.55 – 3.55

21:30 Серветт – Утрехт

3.81 – 3.81 – 1.96

ТЕННИС

01:00 Виктория Мбоко – Наоми Осака

2.55 – 1.59

