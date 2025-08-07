Другие новости07 августа 2025, 17:01 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 АЕК Ларнака – Легия
21:00 Панатинаикос – Шахтер
21:00 Полесье – Пакш
21:30 Серветт – Утрехт
ТЕННИС
01:00 Виктория Мбоко – Наоми Осака
