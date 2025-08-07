Руслан РОТАНЬ: «Нас ждет сложное противостояние с командой Пакш»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань дал предматчевую пресс-конференцию перед игрой против венгерского клуба «Пакш» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

– «Полесье» показало высокий уровень интенсивности в матче против «Карпат» – команды, которая в прошлом сезоне была одной из лучших в этом компоненте. Готова ли команда сейчас играть в таком режиме через два на третий?

– Мы к этому идем, на сборах проделали нужную работу. Что касается интенсивности – надеюсь, с каждым матчем будем выглядеть всё интенсивнее и интенсивнее. Другое дело – восстановление. Сейчас, наверное... Я всегда запрещаю игрокам говорить, что тяжело. Мы вышли сюда – должны быть максимально сосредоточены. Это больше касается переездов – где-то это немного добавляет дискомфорта, но мы не жалуемся, мы это понимаем, мы готовы – и это самое главное.

– Какая сейчас кадровая ситуация в команде? Все ребята готовы играть или есть травмированные?

– Слава Богу, все ребята здоровы, все в боевом настрое, готовы к завтрашнему матчу, без травм обошлось.

– Как вы оцениваете игроков «Пакша» и выступление команды в предыдущем квалификационном раунде?

– Команда прошла довольно сильного, хорошего соперника – «Марибор». Мы тоже изучили эти матчи. Что касается «Пакша» – это вертикальная, силовая команда.

– Последнюю контрольную игру вы провели против венгерской «Пушкаш Академии» и сыграли вничью. В прошлом сезоне «Пакш» тоже не смог обыграть этот клуб – поражение и ничья. Исходя из вашей игры, можно ли заимствовать какие-то тактические элементы у «Пушкаш Академии», чтобы эффективно противостоять «Пакшу»?

– Да, можно сравнивать стиль игры этих команд. Они тоже активно прессингуют, не оставляют свободного пространства. Как я уже говорил, нас ждет сложное противостояние. Против таких соперников трудно работать с мячом, особенно – выходить из-под давления при построении атаки от обороны. Мы к этому готовимся и должны быть максимально собраны. И игра в позициях, и без мяча – всё будет играть ключевую роль.

– Уверен, вы анализировали игру 39-летнего нападающего «Пакша» Бёде – лучшего бомбардира чемпионата Венгрии. Как обороне сдержать настолько мощного форварда?

– Да, мы изучали его действия, но стоит отметить и других игроков – все они высокие, атлетичные, с ними нужно уметь вести силовую борьбу. Как действовать? В первую очередь – не дать им почувствовать комфорт. Когда такие габаритные нападающие чувствуют физический контакт с защитником – им легче играть. Поэтому мы акцентировали внимание на игре на опережение, подстраховке, мобильности. Как только форвард теряет «ощущение» соперника – ему становится некомфортно.

– Ни в одном официальном матче сезона не играли Майсурадзе, Виалле, Матич, Битон и Мустафаев. Хадрой – только один тайм. В комментарии вы называли эту позицию проблемной. Почему отсутствуют эти игроки и рассчитываете ли вы на них в сезоне?

– Что касается этих игроков – сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы Майсурадзе, Матич и Мустафаев получали игровую практику. Задача номер один – найти для них клубы, чтобы они играли. Мы на них рассчитываем, не отказываемся от них. Очень важно, чтобы эти ребята, игроки молодежных сборных Грузии и Хорватии, имели игровую практику. Если они останутся у нас – будут играть мало, не так, как хотелось бы. Для их прогресса это недостаточно. Поэтому на ближайшие полгода мы хотим, чтобы все они играли в других клубах. Желательно – в тех, что играют с мячом, контролируют мяч, чтобы они развивались.

– В матче с «Карпатами» уже была более агрессивная и качественная игра без мяча, чем в матчах с «Санта-Коломой». На каком этапе адаптации к новым требованиям находятся футболисты? Насколько вы лично довольны их готовностью, в том числе физической?

– Физически мы становимся лучше, набираем тонус. Сейчас игровой ритм – игры через два на третий, через три на четвёртый. Сейчас больше внимания уделяется восстановлению. Без понимания нашей игры мы не сможем выглядеть цельной командой, поэтому акцент на теории, индивидуальных беседах с игроками. Пройдет год-два – мы всегда будем над этим работать, ведь понимание – это главное, если мы хотим построить наш футбол так, чтобы игроки его понимали на 100%.

– Полностью ли вы удовлетворены составом игроков, которые есть в команде? Или, как говорил Мирон Богданович Маркевич: «Имеем – что имеем, с теми и будем играть»?

– Конечно, мы доверяем команде, хотим работать с этими игроками. Сейчас, на сегодняшний день, мы не можем говорить: нам мало, кого-то не хватает. Мы хотим работать с теми, кто есть, хотим, чтобы как можно быстрее они выполняли требования на поле. Со временем станет ясно – нужно ли усиление или нет.

– Учитывая, что из-за войны «Полесье» вынуждено проводить еврокубковые матчи вне родных стен, без поддержки домашних трибун – как это влияет на командный дух, мотивацию и, в конечном итоге, на результат? Используете ли вы дополнительные способы зарядить команду энергией, выступая вдали от родного Житомира?

– Конечно, футбол без болельщиков – это не футбол. Но самое главное – у ребят есть родные, знакомые, которые поддерживают на стадионе или по телевизору. Конечно, хочется, чтобы были полные трибуны и они как можно скорее вернулись. Но для этого нужен мир, чтобы война в нашей стране закончилась – мы это понимаем. Сейчас очень тяжело, мы находимся не в равных условиях с соперником, но мы это осознаем. Единственное, что могу сказать – спасибо нашим воинам ВСУ за то, что мы сегодня в еврокубках.