Джоб Беллингем – новая семерка Боруссии. Кто выступал под этим номером?
Вспомним всех обладателей номера 7 в «Боруссии», начиная с сезона 2004/05
Англичанин Джоб Беллингем со следующего сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию» под номером 7.
Transfermarkt вспомнил последних футболистов, которые выступали в клубе под этим номером.
Интересным фактом является то, что Беллингем станет вторым англичанином за последние годы, которому придется играть под седьмым номером. В сезонах 2017/18-2020/21 Джейдон Санчо был обладателем номера 7.
Последние игроки Боруссии Дортмунд, выступавшие под номером 7
- Джоб Беллингем (Англия) – 2025/26
- Джованни Рейна (США) – 2021/22-2024/25
- Джейдон Санчо (Англия) –2017/18-2020/21
- Усман Дембеле (Франция) – 2016/17-2017/18
- Синди Кагава (Япония) – 2014/15
- Йонас Гофманн (Германия) – 2013/14-2015/16
- Мориц Ляйтнер (Германия) – 2011/12-2012/13
- Роберт Левандовски (Польша) – 2010/11
- Тинг (Бразилия) – 2006/07-2009/10
- Делрон Бакли (ЮАР) – 2005/06
- Ги Демель (Кот-д'Ивуар) – 2004/05
