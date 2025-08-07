Джоб Беллингем – новая семерка Боруссии. Кто выступал под этим номером?

Англичанин Джоб Беллингем со следующего сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию» под номером 7.

Transfermarkt вспомнил последних футболистов, которые выступали в клубе под этим номером.

Интересным фактом является то, что Беллингем станет вторым англичанином за последние годы, которому придется играть под седьмым номером. В сезонах 2017/18-2020/21 Джейдон Санчо был обладателем номера 7.

Последние игроки Боруссии Дортмунд, выступавшие под номером 7