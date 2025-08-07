Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Джоб Беллингем – новая семерка Боруссии. Кто выступал под этим номером?
Германия
07 августа 2025, 15:28
Джоб Беллингем – новая семерка Боруссии. Кто выступал под этим номером?

Вспомним всех обладателей номера 7 в «Боруссии», начиная с сезона 2004/05

07 августа 2025, 15:28 |
Джоб Беллингем – новая семерка Боруссии. Кто выступал под этим номером?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Англичанин Джоб Беллингем со следующего сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию» под номером 7.

Transfermarkt вспомнил последних футболистов, которые выступали в клубе под этим номером.

Интересным фактом является то, что Беллингем станет вторым англичанином за последние годы, которому придется играть под седьмым номером. В сезонах 2017/18-2020/21 Джейдон Санчо был обладателем номера 7.

Последние игроки Боруссии Дортмунд, выступавшие под номером 7

  • Джоб Беллингем (Англия) – 2025/26
  • Джованни Рейна (США) – 2021/22-2024/25
  • Джейдон Санчо (Англия) –2017/18-2020/21
  • Усман Дембеле (Франция) – 2016/17-2017/18
  • Синди Кагава (Япония) – 2014/15
  • Йонас Гофманн (Германия) – 2013/14-2015/16
  • Мориц Ляйтнер (Германия) – 2011/12-2012/13
  • Роберт Левандовски (Польша) – 2010/11
  • Тинг (Бразилия) – 2006/07-2009/10
  • Делрон Бакли (ЮАР) – 2005/06
  • Ги Демель (Кот-д'Ивуар) – 2004/05
Джоб Беллингем Боруссия Дортмунд игровой номер Джейдон Санчо Джованни Рейна Усман Дембеле Синдзи Кагава
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
