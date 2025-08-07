«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение в матче с «Астон Виллой» со счетом 4:0:

«Однако мы играли хорошо и выиграли мяч. К сожалению, мы пропустили голы, когда у нас произошел сбой в обороне, но нужно отдать должное нашим соперникам, которые на один-два шага впереди. В августе не стоит радоваться победе, но и не стоит унывать после поражения. Нам нужно играть лучше».

«Черубини продемонстрировал несколько хороших идей в атаке, как и Суле. Мы испытывали трудности в течение некоторого времени. Мы проделали хорошую работу в плане построения атак. Когда соперник вошел в игру, он создал нам проблемы. Некоторые игроки продемонстрировали хорошую форму. Из новых игроков мне очень понравился Эль-Айнауи. Нам нужно взять на вооружение некоторые положительные моменты и продолжать работать в том же духе».

«У «Астон Виллы» есть быстрые игроки, которые создали нам проблемы. Мы пытались удержать поле, и даже несмотря на негативный результат, не было моментов уныния, и это очень позитивно».

«Уэсли? Он сыграл нехорошо, допустил ошибку на техническом уровне. Он парень с хорошим двигателем, это видно».

«Гиларди? Он не играл некоторое время, не тренировался. Но он один из тех молодых игроков, которые могут расти».

«Трансферный рынок? Еще три недели впереди. Посмотрим, что будет».

