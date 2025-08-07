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  4. «Может случить так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком
Италия
07 августа 2025, 02:31 |
116
0

«Может случить так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком

Ирландский нападающий не исключает, что может играть в паре с украинцем

07 августа 2025, 02:31 |
116
0
«Может случить так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Ирландский нападающий римской «Ромы» Эван Фергюсон прокомментировал конкуренцию с украинским нападающим Артемом Довбиком:

«В футболе играют только одиннадцать человек, поэтому нормально, что игроки соревнуются за одно и то же место. Просто нужно много работать. Но может случиться так, что я буду играть с Артемом: в первом товарищеском матче мы играли с двумя нападающими, я и Дибала...».

Эван Фергюсон присоединился к «Роме» из «Брайтона» на правах аренды. За 4 сыгранных товарищеских матча в составе «волков» он успел забить 6 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» с Довбиком опозорилась в Англии.

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Артем Довбик Эван Фергюсон Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник
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