Панатинаикос

В четверг, 7-го августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся греческий «Панатинайкос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Спирос Луис», начало в 21:00.

Еще двух соперников остается одолеть команде Арды Турана для того, чтобы пробиться в основной раунд еврокубков. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы это была именно Лига Европы, но на пути «горняков» стоит очень сложный оппонент. «Панатинайкос», возможно, в последние годы и не является сильнейшей командой Греции, но, в отличие от «Шахтера», свой путь в еврокубках в этом сезоне начинал с Лиги чемпионов. Этот фактор нельзя упускать из виду.

