Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Панатинайкос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Лига Европы
Панатинаикос
07.08.2025 21:00 - : -
Шахтер Донецк
07 августа 2025, 04:45
Панатинайкос – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации Лиги Европы УЕФА

Панатинайкос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 7-го августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся греческий «Панатинайкос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Спирос Луис», начало в 21:00.

Еще двух соперников остается одолеть команде Арды Турана для того, чтобы пробиться в основной раунд еврокубков. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы это была именно Лига Европы, но на пути «горняков» стоит очень сложный оппонент. «Панатинайкос», возможно, в последние годы и не является сильнейшей командой Греции, но, в отличие от «Шахтера», свой путь в еврокубках в этом сезоне начинал с Лиги чемпионов. Этот фактор нельзя упускать из виду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Панатинайкос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Панатинаикос
7 августа 2025 -
21:00
Шахтер Донецк
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
