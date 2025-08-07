Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Цапли в четвертьфинале. Интер Майами без Месси одолел Пумас
Цапли в четвертьфинале. Интер Майами без Месси одолел Пумас

Гол и ассист на счету Луиса Суареса

Цапли в четвертьфинале. Интер Майами без Месси одолел Пумас
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

В четверг, 7 августа, состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Лиг между «Интер Майами» и «УНАМ Пумас».

Встречу принимал «Локхарт Стэдиум» в Флориде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лионель Месси пропустил матч из-за травмы, но это не помешало «цаплям» добыть победу со счетом 3:1, что гарантировало команде путевку в четвертьфинал турнира. Луис Суарес отличился голом и голевой передачей. Дебютный гол забил Родриго Де Пауль.

После матча «Интер Майами» с 8 баллами занимает первую строчку представителей MLS, а «УНАМ Пумас» с 5 баллами занимает 7-ю строчку таблицы среди мексиканских команд.

Кубок Лиг. 3-й тур

Интер Майами – УНАМ Пумас – 3:1

Голы: Де Пауль, 45, Суарес, 58 (пенальти), Альенде, 69 – Рувалкаба, 34

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

