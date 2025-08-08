Трижды три и четыре украинца. Каким будет сезон 25/26 в турецкой Суперлиге

Уже в ближайший уик-энд начнется сезон 2025/26 в турецкой Суперлиге, в которой будет на что и на кого посмотреть. В том числе – немало именитых игроков и трое украинцев. Sport.ua в эксклюзивном материале знакомит с турецкой Суперлигой 2025/26.

Три украинца

Самый украинский клуб Суперлиги «Трабзонспор», в котором играют защитник Арсения Батагов, полузащитник Александр Зубков и форвард Даниил Сикан, прошлый сезон завершил на седьмом месте в трех очках от зоны еврокубков. В межсезонье «карадениз фыртынасы» выиграли четыре из пяти своих контрольных матчей – только с иранским «Персеполисом» сыграли вничью со счетом 0:0.

Также летом «Трабзонспор» подписал двух прямых конкурентов Даниилу Сикану – форвардов Пола Онуачу из английского «Саутхэмптона» и Фелипе Аугусту из бельгийского «Серкля». В принципе логичный ход при том, что Сикан остался единственным чистым центральным форвардом в команде – у Эниса Дестана истек контракт и он свободным агентом ушел в английский «Халл Сити», а у Симона Банзы завершилась аренда из «Браги». Также за 6.13 миллиона евро ушел в чемпионат ОАЭ правый защитник Педру Малейру, вместо которого за три миллиона подписали Вагнера Пину из португальского «Эшторила».

Из других потерь «карадениз фыртынасы» стоит отметить хорватского атакующего полузащитника Тонио Теклича, у которого истек контракт и он перешел в польский «Видзев» Лодзь, а также румынского центрального форварда Дениса Дрэгуша, который в прошлом сезоне больше лечился, чем играл. Но когда румын играл, он приносил команде немало пользы. Летом его отправили в аренду в «Эюпспор», так что можно полагать, что, несмотря на травмы, «Трабзонспор» не ставит на румыне крест. В принципе оба трансфера могут облегчить жизнь Зубкову, у которого двое прямых конкурентов на родной позиции правого вингера, но украинец может также закрывать позиции левого вингера и атакующего полузащитника.

Стоит отметить, что летний трансферный баланс «Трабзонспора» отрицательный – -5.94 миллиона евро. Это самый большой «минус» среди клубов не из числа трех грандов.

Три гранда

«Галатасарай» совершил самые громкие входящие трансферы в летнее межсезонье. За 75 миллионов евро выкупили у итальянского «Наполи» арендованного форварда Виктора Осимхена, а свободным агентом подписали правого вингера Лероя Сане, у которого истек контракт с немецкой «Баварией». Еще 8 миллионов отдали «Монако» за левого защитника Исмаила Якобса. А правый защитник Пшемыслав Франковски, которого купили у французского «Ланса» за 7 миллитнов евро, сразу же вернулся во Францию – ушел в аренду в «Ренн» и 2.85 миллиона за аренду поляка стали единственным доходом «джимбом» в летнее межсезонье. Не удивительно, что «Галатасарай» стал клубом с самым большим летним трансферным «минусом» – -87.25 миллиона евро.

При этом «джимбом» провели хорошую предсезонную подготовку. В пяти матчах одержали четыре победы, в том числе над австрийской «Адмирой Ваккер», итальянским «Кальяри» и французским «Страсбургом», а также сыграли вничью с итальянским «Лацио». Очень качественная заявка перед стартом основной части Лиги чемпионов.

Как и «Галатасарай», «Фенербахче» летом только тратил деньги. Более того – «канарейки» вообще ничего не заработали: все трансферы на выход были или игроками, у которых истек контракт (так центральные полузащитники Миха Зайц и Эдин Джеко перешли в хорватское «Динамо» Загреб и итальянскую «Фиорентину» соответственно, Брайт Сэмюэл отправился в английский Чемпионшип, где будет играть за «Бирмингем Сити», а правый вингер Душан Тадич пока еще новый клуб не нашел), или истекла аренда (левый вингер Ален Сен-Максиман и левый полузащитник Филип Мостич). Также закончилась аренда у опорного полузащитника Софьяна Амрабата, которого, однако, «Фенербахче» выкупил у «Фиорентины» за 17 миллионов евро, и центрального защитника Милана Шкриньяра, которого также выкупили у ПСЖ за 7 миллионов евро.

Таким образом, по сути, летний новичок «Фенербахче», за которого заплатили деньги, только один – левый защитник Арчи Браун. За него бельгийскому «Генту» дали 8 миллионов евро. А свободными агентами присоединились Нелсон Семеду из «Вулверхемптона» и Джон Дуран из саудовского «Аль Нассра». Кроме того, вернулся из аренды в МЛС правый вингер Дженгиз Юндер и, похоже, он входит в планы главного тренера «канареек» Жозе Моуринью.

Как и «Галатасарай», «Фенербахче» хорошо провел предсезонную подготовку – четыре победы, в том числе над «Лацио», и поражение 2:3 от португальской «Бенфики». В последнем матче турки смогли отыграться с 0:2, но пропустили третий гол на последних минутах.

«Бешикташ» украинские болельщики уже могли видеть в действии против донецкого «Шахтера» в квалификации Лиги Европы. Можно добавить, что «черные орлы» – единственные из трех турецких грандов с положительным трансферным балансом: за лето они заработали 17:40 миллиона евро – продали центрального полузащитника Жедсона Фернандеса почти за 21 миллион евро, левого защитника Бактияра Зайнутдинова за 2.8 миллиона, и центрфорварда Джексона Мулеку за полтора миллиона. Еще миллион выручили за аренду форварда Семиха Киличсоя в итальянский «Кальяри». При этом заплатили 5 миллионов немецкому «Аугсбургу» за центрального защитника Феликса Удуохая и два миллиона «Бенфике» за левого вингера Жоау Мариу. Также в два миллиона обошлась аренда центрального форварда Тэмми Абрахама у «Ромы». Очень интересный пример работы на трансферном рынке.

Три новичка

По итогам сезона 2024/25 Суперлигу пополнили три клуба: стамбульский «Фатих Карагюмрюк», «Генчлербирлии» из Анкары и «Коджаелиспор» из Измита. Стамбульцы вернулись в высший ярус турецкого футбола после годичного перерыва. В позапрошлом сезоне они заняли последнее место в Суперлиге, а в сезоне 2024/25 стали третьими в 1 Лиге, а в финале плей-офф обыграли «Бандырмаспор» со счетом 3:1.

Летом «Фатих Карагюмрюк», в основном, работал на рынке свободных агентов и аренд. Бесплатно в клуб пришел участник Евро-2024 в составе сборной Словении, левый защитник Юре Балковец, чемпион Копа Америка 2016 в составе сборной Чили, центральный защитник Энсо Роко и центральный форвард Тиаго Чукур, который побывал в заявках «Уотфорда» на английскую Премьер-лигу и «Фенербахче» на Суперлигу, но не сыграл ни одного матча. Также «кара кырмызы» взяли в аренду центрального полузащитника «Башакшехира» и сборной Турции Беркая Езкана. Очень качественное усиление – явно с прицелом на то, чтобы закрепиться среди турецкой футбольной элиты. Тем более, что серьезная потеря, фактически, одна – центральный форвард Веслей Мораес не стал продлевать контракт и ушел в чемпионат Китая. В прошлом сезоне в составе «Фатих Карагюмрюка» бывший игрок «Астон Виллы» забил 22 гола и сделал шесть результативных передач в 26 матчах.

В отличие от «Фатих Карагюмрюка», столичного «Генчлербирлии» не было в Суперлиге четыре сезона. Какое-то время «генчлер» боролись даже за сохранение места в 1 Лиге, но смогли наладить свои дела и в прошлом сезоне второго яруса турецкого футбола заняли второе место, которое позволило им вернуться в элиту.

Летом «Генчлербирлии» качественно усилился на рынке свободных агентов. Вернули в Европу бывшего левого вингера «Эвертона» и «Монако» Хенри Оньекуру, который последнее время играл в Саудовской Аравии, подписали правого защитника Педру Перейру, у котррого за плечами более 130 матчей в Серии А. Также взяли в аренду у «Трабзонспора» воспитанника «Боруссии» Дортмунд, атакующего полузащитника Гектана Гюрпюза. Кроме того, «генчлер» бесплатно подписали греческого центрального защитника Димитриоса Гутаса из «Кардифф Сити». За небольшие деньги, 158 тысяч евро, пришел только Оулджан Юлгюн из «Коньяспора». При этом у «Генчлербирлиги» летом не было существенных кадровых потерь. Однозначно, этот клуб намерен сохранить свое место в Суперлиге и ему это под силу.

В отличие от двух других новичков, измитский «Коджаелиспор» вернулся в Суперлигу после 17-летнего перерыва. В последний раз «керфез» играли в элите в сезоне 2008/09, затем быстро опустились на любительский уровень и только три сезона назад вернулись в Лигу 1. Правда, сразу оттуда выбыли, вернулись снова и за два сезона вышли в Суперлигу.

Летом «Коджаелиспор» также работал на рынке свободных агентов и аренд. И также смог подписать нескольких интересных игроков. Центральный полузащитник Жозеф Нонге пришел из самого «Ювентуса», только играл там в основном за молодежную команду и по арендам ходил. За первый состав «старой синьоры» Нонге сыграл два матча в Серии А. Более 40 матчей на высшем уровне итальянского футбола провел хорватский форвард Бруно Петкович, полуфиналист чемпионата мира 2022 и участник Евро-2020 и 2024. Из английского «Миддлсбро» пришел правый защитник Анферне Дейкстел, а левый защитник Массадьо Аидара сыграл четыре десятка матчей в английской Премьер-лиге за «Ньюкасл». Кроме того, «Коджаелиспор» усилил вратарскую позицию, куда пришел Александар Йованович с 12-ю матчами в Ла Лиге в активе, а также арендовал у итальянского «Кальяри» центрального защитника Матеуша Ветеску, участника чемпионата мира 2022 в составе сборной Польши. «Керфез» также намерены закрепиться в элите турецкого футбола и также вполне это могут.

Три на одно, не считая «Трабзонспора», и еще один украинец

Начиная со следующего сезона, Турция утратила одно место в еврокубках – вместо нынешних пяти команд представлять эту страну будут только четыре. Поскольку три места наверняка разберут три стамбульских гранда, то остальным командам придется вести борьбу за единственное оставшееся место.

Одним из претендентов на него будет «Трабзонспор», о котором уже говорили выше. Конкуренцию ему, вероятно, составят три клуба: участники еврокубков нынешнего сезона «Самсунспор» и «Башакшехир», а также «Эюпспор», который по итогам сезона 2024/25 остановился в одном очке от пятого места.

О «Самсунспоре», возможно, будет повод поговорить более обстоятельно – «кымызы шимшеклер» могут стать следующим соперником донецкого «Шахтера» в Лиге Европы, если тот обыграет греческий «Панатинаикос». В Суперлиге они начинают третий сезон после возвращения из Лиги 1. Летом «Самсунспор» немного потратился на трансферы и завершил кампанию с небольшим минусовым балансом. За полтора миллиона евро из итальянского «Кальяри» пришел опорный полузащитник Антуан Макумбу, а за 1.2 миллиона – правый защитник Жо Мендес из португальской «Браги». На левый фланг защиты за 700 тысяч евро подписали Логи Томассона из норвежского «Стремсгудсета», а на позицию правого вингера бесплатно пришел Антони Мусаба из английского «Шеффилд Уэнсдей». Из серьезных потерь стоит отметить опорного полузащитника Юссефа Беннасера, у которого завершился контракт, и левого защитника Марка Бола, который свободным агентом перешел в английский «Уотфорд».

Хорошо поработал летом на трансферном рынке и «Башакшехир», который можно назвать завсегдатаем еврокубков и главным претендентом на четвертое турецкое место в континентальных турнирах 2025/26. За 7.5 миллионов евро пришел атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев, а за 3 миллиона у «Ромы» арендовали форварда Эльдора Шомуродова. Свободными агентами подписали еще одного центрального форварда Дави Зельке из «Гамбурга» и опорного полузащитника Берата Ездемира из саудовского «Аль Эттифака». Кроме того, из юниорской команды «Баварии» пришел вратарь Лука Станчич, а также закончились аренды в другие клубы у ряда игроков, на которых тренерский штаб «Башакшехира» вполне может рассчитывать. Есть у «серых сов» и потери. Например – форвард Кшиштоф Пьонтек, который за 10 миллионов отправился в чемпионат Катара. Также закончились контракты у форвардов Филиппа Кени и Жоау Фигейреду.

«Эюпспор» украинского опорного полузащитника Тараса Степаненко – единственный из всей тройки еще никогда в своей истории в еврокубках не играл. Летом этот клуб работал на рынке свободных агентов, на котором смогли подписать воспитанника «Боруссии» Дортмунд и бывшего игрока «Байера» Леверкузен, центрального полузащитника Керема Демирбая. Также из бразильского «Флуминенсе» перешел правый защитник Лукас Калегари, а словенского атакующего полузащитника Свита Сешлара «Эюпспор» решил оставить у себя – в прошлом сезоне в аренде в «Целе» Сешлар забил десять голов в 26 матчах чемпионата Словении. При этом потери у клуба Тараса Степаненко тоже три – закончились контракты у центральных полузащитников Дорухана Токеза и Фредрика Мидше, а также у правого защитника Лео Дюбуа. А аренды правого вингера Эмре Мора из «Фенербахче» и центрального защитника Рубена Везу из греческого «Олимпиакоса» продлевать не стали.

Вместо итогов

Турецкая Суперлига 2025/26 начинается. И будет она непредсказуемой. При чем не так в плане борьбу за чемпионство – скорее всего два, а то и все три стамбульских гранда его разыграют между собой. Непредсказуемой будет борьба сохранение места в Суперлиге – в нее пришли команды, которые очень хорошо подготовились и не намерены возвращаться в 1 Лигу. Также непредсказуемой будет борьба за четвертое место в еврокубках 2026/27. К тому же, как показал «Самсунспор» в прошлом сезоне, андердоги способны бросить вызов грандам.

А среди этих андердогов есть команды с украинскими футболистами, чьи карьеры в чемпионате Турции только начинаются и интересно будет наблюдать за их развитием. Тем более, что это игроки национально сборной Украины. Так что чемпионат Турции будет стоить того, чтобы за ним следить.