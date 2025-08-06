После провала с Шешко. Ньюкасл сделал запрос по форварду Челси
«Сороки» хотят получить информацию о Николасе Джексоне
Английский клуб «Ньюкасл» обратился к лондонскому «Челси» за информацией о 24-летнем нападающем Николасе Джексоне.
Известный инсайдер Николо Скири сообщил, что главный тренер «пенсионеров» не считает Николаса ключевым игроком, поэтому лондонцы готовы будут попрощаться с форвардом в летнее трансферное окно.
За два года в лондонском клубе Джексон сыграл 81 матч и выиграл два международных трофея. Всего нападающий оформил 30 голов и 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» сделал предложение нападающему «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко, однако игрок выбрал «Манчестер Юнайтед» для продолжения карьеры.
#Newcastle have asked info for Nicolas #Jackson, who is no longer central in Enzo #Maresca’s Plans and may be sold by #Chelsea this summer. #transfers #NUFC #CFC https://t.co/ehY5KXIkAc— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2025
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