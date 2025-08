После провала с Шешко. Ньюкасл сделал запрос по форварду Челси

Английский клуб «Ньюкасл» обратился к лондонскому «Челси» за информацией о 24-летнем нападающем Николасе Джексоне.

Известный инсайдер Николо Скири сообщил, что главный тренер «пенсионеров» не считает Николаса ключевым игроком, поэтому лондонцы готовы будут попрощаться с форвардом в летнее трансферное окно.

За два года в лондонском клубе Джексон сыграл 81 матч и выиграл два международных трофея. Всего нападающий оформил 30 голов и 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» сделал предложение нападающему «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко, однако игрок выбрал «Манчестер Юнайтед» для продолжения карьеры.

