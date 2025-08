Предложение 90 миллионов. Ньюкасл начал переговоры по топ-форварду

Английский клуб «Ньюкасл» сделал трансферное предложение «РБ Лейпциг» за 22-летнего центрального нападающего Беньямина Шешко.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» предложили за форварда 80 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Молодой игрок пока не принял никакого решения после предложения «Ньюкасла».

Конкуренцию «сорокам» за Беньямина планирует составить «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить крупную сумму за футболиста, если Шешко будет готов перейти к «дьяволам».

За два сезона в составе «РБ Лейпциг» Беньямин провёл 87 матчей, забил 39 голов, отдал восемь результативных передач и выиграл Суперкубок Германии.

🚨⚪️⚫️ Newcastle have sent official bid to RB Leipzig for Benjamin Šeško worth €90m package.



€80m plus €10m add-ons on the table from #NUFC.



⏹️ No decision yet from the player.



Manchester United confirmed again to RB Leipzig that they will bid if Šeško picks them. pic.twitter.com/P6lVhKJUEU