Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение 90 миллионов. Ньюкасл начал переговоры по топ-форварду
Англия
05 августа 2025, 07:28 | Обновлено 05 августа 2025, 08:03
1374
0

Предложение 90 миллионов. Ньюкасл начал переговоры по топ-форварду

Беньямин Шешко получил новый вариант развития карьеры

05 августа 2025, 07:28 | Обновлено 05 августа 2025, 08:03
1374
0
Предложение 90 миллионов. Ньюкасл начал переговоры по топ-форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Английский клуб «Ньюкасл» сделал трансферное предложение «РБ Лейпциг» за 22-летнего центрального нападающего Беньямина Шешко.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» предложили за форварда 80 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Молодой игрок пока не принял никакого решения после предложения «Ньюкасла».

Конкуренцию «сорокам» за Беньямина планирует составить «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить крупную сумму за футболиста, если Шешко будет готов перейти к «дьяволам».

За два сезона в составе «РБ Лейпциг» Беньямин провёл 87 матчей, забил 39 голов, отдал восемь результативных передач и выиграл Суперкубок Германии.

По теме:
Обратились за форвардом. Атлетико начал переговоры с Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с забивным форвардом
Бойкот провалился. Исак вернулся в Ньюкасл после своего побега
Ньюкасл трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Беньямин Шешко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Германии по футболу Бундеслига Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Футбол | 04 августа 2025, 20:12 7
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон

Артем Довбик начнет сезон в качестве дублера Эвана Фергюсона

Соперники для Динамо, Шахтера и Полесья, травма Костюк, слова Шовковского
Футбол | 05 августа 2025, 06:00 0
Соперники для Динамо, Шахтера и Полесья, травма Костюк, слова Шовковского
Соперники для Динамо, Шахтера и Полесья, травма Костюк, слова Шовковского

Главные новости за 4 августа на Sport.ua

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Футбол | 04.08.2025, 14:17
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 05.08.2025, 02:17
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Бокс | 04.08.2025, 08:12
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 2
Бокс
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем