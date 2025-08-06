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  4. Серлот опередил Левандовски и Мбаппе в одном интересном рейтинге
Испания
06 августа 2025, 12:09 |
46
0

Серлот опередил Левандовски и Мбаппе в одном интересном рейтинге

Нападающему «Атлетико» в прошлом сезоне потребовалось меньше всего времени для гола

06 августа 2025, 12:09 |
46
0
Серлот опередил Левандовски и Мбаппе в одном интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

Скоро начнется новый сезон испанской Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот был лучшим по среднему количеству минут, которые были необходимы для того, чтобы забить гол в прошлом сезоне во всех турнирах. Норвежцу требовалось в среднем 89.3 минуты на взятие ворот.

Лучшие игроки Ла Лиги 2024/25 по среднему количеству минут, необходимых для гола во всех турнирах

  1. 89.3 – Александр Серлот (Атлетико)
  2. 93.5 – Роберт Левандовски (Барселона)
  3. 93.7 – Айосе Перес (Вильярреал)
  4. 101.1 – Ферран Торрес (Барселона)
  5. 107.1 – Килиан Мбаппе (Реал)
  6. 121.0 – Эндрик (Реал)

Во внимание принимались только те игроки, которые забили минимум пять голов.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Александер Серлот Килиан Мбаппе Роберт Левандовски Айосе Перес Ферран Торрес Эндрик статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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