Серлот опередил Левандовски и Мбаппе в одном интересном рейтинге
Нападающему «Атлетико» в прошлом сезоне потребовалось меньше всего времени для гола
Скоро начнется новый сезон испанской Ла Лиги.
Нападающий «Атлетико» Александр Серлот был лучшим по среднему количеству минут, которые были необходимы для того, чтобы забить гол в прошлом сезоне во всех турнирах. Норвежцу требовалось в среднем 89.3 минуты на взятие ворот.
Лучшие игроки Ла Лиги 2024/25 по среднему количеству минут, необходимых для гола во всех турнирах
- 89.3 – Александр Серлот (Атлетико)
- 93.5 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 93.7 – Айосе Перес (Вильярреал)
- 101.1 – Ферран Торрес (Барселона)
- 107.1 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 121.0 – Эндрик (Реал)
Во внимание принимались только те игроки, которые забили минимум пять голов.
6 - Best minutes-per-goal ratio by LaLiga players in 2024/25 in all competitions (minimum 5 goals):— OptaJose (@OptaJose) August 5, 2025
🇳🇴 Alexander Sørloth - 89.3
🇵🇱 Robert Lewandowski - 93.5
🇪🇸 Ayoze Pérez - 93.7
🇪🇸 Ferran Torres - 101.1
🇫🇷 Kylian Mbappé - 107.1
🇧🇷 ENDRICK - 121
Confidence. pic.twitter.com/zUFdWwn9qc
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