Серлот опередил Левандовски и Мбаппе в одном интересном рейтинге

Скоро начнется новый сезон испанской Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот был лучшим по среднему количеству минут, которые были необходимы для того, чтобы забить гол в прошлом сезоне во всех турнирах. Норвежцу требовалось в среднем 89.3 минуты на взятие ворот.

Лучшие игроки Ла Лиги 2024/25 по среднему количеству минут, необходимых для гола во всех турнирах

89.3 – Александр Серлот (Атлетико) 93.5 – Роберт Левандовски (Барселона) 93.7 – Айосе Перес (Вильярреал) 101.1 – Ферран Торрес (Барселона) 107.1 – Килиан Мбаппе (Реал) 121.0 – Эндрик (Реал)

Во внимание принимались только те игроки, которые забили минимум пять голов.