Серлот опередил Левандовски и Мбаппе в одном интересном рейтинге

Скоро начнется новый сезон испанской Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот был лучшим по среднему количеству минут, которые были необходимы для того, чтобы забить гол в прошлом сезоне во всех турнирах. Норвежцу требовалось в среднем 89.3 минуты на взятие ворот.

Лучшие игроки Ла Лиги 2024/25 по среднему количеству минут, необходимых для гола во всех турнирах

Во внимание принимались только те игроки, которые забили минимум пять голов.

6 - Best minutes-per-goal ratio by LaLiga players in 2024/25 in all competitions (minimum 5 goals):



🇳🇴 Alexander Sørloth - 89.3

🇵🇱 Robert Lewandowski - 93.5

🇪🇸 Ayoze Pérez - 93.7

🇪🇸 Ferran Torres - 101.1

🇫🇷 Kylian Mbappé - 107.1

🇧🇷 ENDRICK - 121



