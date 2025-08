Рафинья – первый игрок Барселоны со времен MSN по интересному достижению

Нападающий «Барселоны» Рафинья стал первым игроком клуба со времен легендарного трио MSN (Месси – Неймар – Суарес), которому удалось совершить 50+ результативных действий за один сезон (59).

Последний раз подобное достижение удалось Месси в кампании 2020/21, когда он в 47 поединках отметился 52 результативными действиями (38 Г + 14 А).

Что касается Суареса, то он в последний раз пересек отметку в 50 голевых действий в сезоне 2017/18 (51: 31 Г+ 20 А), а Неймар – в 2015/16 (56: 31 Г+ 25 А).

По итогам сезона 2024/25 Рафинья провел 57 матчей, в которых отметился 34 забитыми мячами и 25 ассистами.

📊 Raphinha is the first Barcelona player to register 50+ goal contributions in a single season since Messi, Suárez and Neymar. 😮‍💨



What a season to remember! 🔥 pic.twitter.com/4VCyxSaKiy