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  4. Рафинья – первый игрок Барселоны со времен MSN по интересному достижению
Испания
06 августа 2025, 00:09 |
120
0

Рафинья – первый игрок Барселоны со времен MSN по интересному достижению

По итогам сезона 2024/25 бразилец стал самым результативным игроком «каталонцев»

06 августа 2025, 00:09 |
120
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Рафинья – первый игрок Барселоны со времен MSN по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Нападающий «Барселоны» Рафинья стал первым игроком клуба со времен легендарного трио MSN (Месси – Неймар – Суарес), которому удалось совершить 50+ результативных действий за один сезон (59).

Последний раз подобное достижение удалось Месси в кампании 2020/21, когда он в 47 поединках отметился 52 результативными действиями (38 Г + 14 А).

Что касается Суареса, то он в последний раз пересек отметку в 50 голевых действий в сезоне 2017/18 (51: 31 Г+ 20 А), а Неймар – в 2015/16 (56: 31 Г+ 25 А).

По итогам сезона 2024/25 Рафинья провел 57 матчей, в которых отметился 34 забитыми мячами и 25 ассистами.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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