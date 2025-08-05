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  4. Брал Лигу чемпионов с Фейенордом. Умер известный шведский форвард
Нидерланды
05 августа 2025, 17:16 |
455
0

Брал Лигу чемпионов с Фейенордом. Умер известный шведский форвард

Уве Чиндвалль остается одним из лучших форвардов страны

05 августа 2025, 17:16 |
455
0
Брал Лигу чемпионов с Фейенордом. Умер известный шведский форвард
ФК Фейеноорд

На 83-м году жизни скончался эксфорвард сборной Швеции и нидерландского «Фейенорда» Уве Чиндвалль.

Начинал игровую карьеру в шведском клубе ИФК из Норрчепинга. В 1962 году дебютировал за основную команду, выступавшую в сильнейшем дивизионе Швеции. В течение четырех сезонов стал основным футболистом команды и имел уникальную статистику средней результативности – 0,6 гола за игру.

В 1966 году перешел в «Фейенорд». Чиндвалль стал настоящим лидером атак нидерландского клуба. В 144 матчах забил 129 мячей. Трижды становился лучшим бомбардиром Эредивизи.

Среди исторических достижений в Нидерландах выиграл Кубок чемпионов УЕФА (нынешняя Лига чемпионов) и стал обладателем Межконтинентального кубка.

В 1971 году вернулся в ИФК, где играл следующие четыре сезона, а завершал карьеру в «Гетеборге».

За сборную Швеции сыграл 44 матча и забил 16 мячей. Выступал на двух чемпионатах мира – в 1970 году в Мексике и в 1974 году в ФРГ.

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Александр Сильченко Источник: ФК Фейенорд
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