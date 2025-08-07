Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше

Сегодня, 7 августа, житомирское «Полесье» продолжит свои выступления в Лиге конференций-2024/25 первым матчем третьего квалификационного раунда против венгерского «Пакша». Sport.ua в эксклюзивном материале рассказывает, что из себя представляет очередной соперник украинской команды.

Город атомщиков, или почему они «ядерные»

Пакш – это небольшой городок на 20 тысяч населения на правом берегу Дуная в сотне километров к югу от Будапешта. Поселение здесь было уже давно, но известным Пакш стал 28 декабря 1982 года – именно в этот день здесь была запущена первая и единственная на данный момент в Венгрии атомная электростанция, которую строили полтора десятилетия, а в декабре 2024 года было получено разрешение на расширение электростанции в рамках проекта «Пакш ІІ».

Из-за соседства с атомной электростанцией местная футбольная команда получила свое прозвище «ядерные». Хотя на самом деле «Пакш» гораздо старше АЭС. Футбольную команду в городе основали студенты в августе 1912 года и аж до 1970 года «Пакш» играл в чемпионате округа Толна. Лишь в 1970-м году «ядерные» выиграли окружной чемпионат и поднялись в третий дивизион чемпионата Венгрии – NB III. А в июле 1993 года «Пакш», который к тому времени успел выбыть назад в чемпионат округа, вернуться в NB III, закрепиться там и вступить в борьбу за выход в NB II, объединился с другим городским клубом ASE, своим главным конкурентом за повышение в классе, но лишь в сезоне 2005/06 «ядерные» смогли выйти в элиту венгерского футбола NB I, а уже через четыре года «Пакш» впервые в своей истории получил право сыграть в еврокубках. В Лиге Европы 2011/12 «ядерные» прошли два раунда квалификации – выбили андоррскую «Санта Колому» (ту, которая Спортивный союз) и норвежский «Тромсе», а в третьем раунде выбыли от шотландских «Хартс», но в одном из матчей сыграли вничью.

Нынешний еврокубковый сезон для «Пакша» – третий. В прошлом году венгерский клуб добрался до плей-офф квалификации Лиги конференций, где выбыл от чешского «Млада Болеслава». И опять один из матчей завершился ничьей. В нынешнем сезоне «ядерные» стартовали в Лиге Европы, где сразу проиграли румынскому «Клужу», тоже с ничьей в одном из матчей, а затем, уже в Лиге Европы, выбили словенский «Марибор». И сезон в венгерской NB I уже стартовал – а первых двух турах «Пакш» в гостях разгромил «Кишварду» и дома сыграл вничью 3:3 с «Дьером».

Языкатый «Дьюри-казино» – главный тренер «Пакша»

Нынешний главный тренер «Пакша» Дьердь Богнар – известный в прошлом игрок, который провел почти 150 матчей в составе будапештского МТК на позиции центрального полузащитника. Играл он и в чемпионатах Франции и Бельгии, а также провел полсотни матчей в футболке национальной команды, в составе которой сыграл на чемпионате мира 1986 года. В 1996-м году он Богнар завершил игровую карьеру, а через год начал карьеру тренера, в которой успел влипнуть в несколько скандалов.

В 2002-м году, во время короткого периода работы в «Шопроне», Богнар якобы снял около 25 тысяч евро с клубного счета и спустил их на азартные игры, за что получил кличку «Дьюри-казино». Однако у правоохранителей к нему вопросов не возникло и эта история превратилась в городскую легенду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дьердь Богнар

В 2019-м году Богнар, в ту пору тренер «Будаерши», позволил себе сексистские высказывания в адрес арбитра Каталин Кулчар. А во время Евро-2020, на котором тренер был приглашенным экспертом на телевидение, он в прямом эфире позволил себе неприемлемый комментарий, когда полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в матче против команды Финляндии потерял сознание. За это Богнара отстранили от работы на телевидение, а через пару дней он принес извиения.

В «Пакше» Дьердь Богнар работает с 2023 года и в этом году снова «отличился». 13 мая во время пресс-конференции накануне финала венгерского Кубка-2025 главный тренер «ядерных» обозвал президента «Ференцвароша» клоуном. «Пакш» при этом выиграл матч по пенальти и стал обладателем трофея второй раз подряд. А после встречи Богнар заявил, что для венгерского футбола было бы лучше, если бы «фради» выиграли чемпионат Венгрии. Что и произошло спустя пару недель.

От языкатого главного тренера переходим к игрокам «ядерных». Интересно, что все они – венгры, иностранцев в «Пакше» нет.

Вратари: 1. Адам Ковачик, 25. Барнабаш Симон, 31. Марк Дьетван.

И первый же вопрос по составу «Пакша» – кого Дьердь Богнар поставит в ворота. С одной стороны, в прошлом сезоне основным вратарем «ядерных» был опытный 34-летний Адам Ковачик. Он же играл еврокубковые матчи в нынешнем сезоне, но в первом туре чемпионата Венгрии в стартовом составе вышел новичок команды 21-летний Барнабаш Симон, который в конце июня перешел из «Дьошдьера» – в том самом матче, в котором «Пакш» сыграл 3:3 с «Дьером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Ковачик

Вероятно, учитывая возраст Ковачика, именно Симона готовят ему на замену. А, возможно, мы увидим в действии еще одного голкипера Марка Дьетвана, который также присоединился к «ядерным» нынешним летом из «Гонведа». Дьетвану 20 лет и он сыграл шесть матчей за юниорские сборные Венгрии против двух встреч у Симона.

Защитники: 2. Акош Киньик, 3. Акош Дебрецени, 11. Аттила Ошват, 12. Габор Ваш, 14. Эрик Шилье, 20. Марио Жеке, 24. Бенце Ленжер, 26. Милан Сексарди, 28. Криштоф Хинора, 30. Янош Сабо, Криштоф Лепе.

В нынешнем сезоне главный тренер «ядерных» использует в равной мере две тактические расстановки: 3-5-2 и 3-1-4-2. В обоих вариантах «Пакш» играет в три защитника. И вариантов этой тройки у Богнара много – каждый из шести матчей в нынешнем сезоне «Пакш» начинал новым составом защитной тройки.

С наибольшей вероятностью можно предсказать только позицию 21-летнего Габора Ваша, который вышел в стартовом составе в четырех матчах. И все четыре раза играл в центре защитной тройки. Этот молодой защитник также сыграл пять матчей за юниорские сборные Венгрии и уже получал вызов в национальную команду. Ваш, пожалуй, один из наиболее перспективных защитников Венгрии.

Однако в двух последних встречах, против «Марибора» и «Кишварды», Габор Ваш даже не попадал в заявку. На его позиции выходили 32-летний ветеран Акош Киньик и 24-летний Милан Сексарди. Киньик по большей части играет слева в центральной тройке, но при необходимости способен сыграть и чистого правого защитника. В «Пакш» он пришел в 2021-м году из родного «Дебрецена», в первой команде которого, однако, почти не играл – по большей части ходил в аренду. Сексарди – собственный воспитанник «ядерных», который также долгое время из второй команды сдавался в аренды. Но в нынешнем сезоне Богнар наконец-то обратил на него внимание, перевел в первую команду «ядерных» и дает игровое время и также выпускал слева в центральной защитной тройке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габор Ваш

Кроме Киньика и Богнара, слева появлялись Бенце Ленжер и Янош Сабо. Первый – зимний новичок «Пакша», куда пришел из родного «Дьера». 29-летний Ленжер может сыграть не только центрального защитника, но и опорного полузащитника. Но в нынешнем сезоне он вышел в стартовом составе только раз – в первом матче против «Клужа». В дальнейшем его место занимали Киньик, Сексарди и еще один ветеран, 36-летний Сабо.

Последний – номинально левый защитник, способный сыграть и в центре защиты, и левого полузащитника. Кроме того, у Сабо есть опыт игр за национальную сборную Венгрии, в составе которой он сыграл семь матчей. При Киньике или Сексарди слева в центральной тройке Сабо выходил справа. Но чаще справа играл 32-летний номинальный центральный полузащитник Балинт Вечеи. Это еще один опытный игрок, который сыграл 13 матчей и забил два гола за сборную Венгрии. Он в принципе универсален – помимо центра защиты способен сыграть опорного полузащитника, центрального полузащитника и атакующего полузащитника. Его, пожалуй, можно считать одним из лидеров «Пакша».

В основном Богнар использует в защите только этих игроков. В матче против «Кишварды» на замену на последние минуты вышел 22-летний универсал Акош Дебрецени, который может сыграть в защите на любой позиции – в центре и на обоих флангах. Дебрецени, как и Сексарди – воспитанник клуба, который долгое время ходил по арендам, но в этом сезоне, похоже, будет играть за родную команду.

29-летний Эрик Шилье – номинально левый защитник, но Богнар использует его слева в полузащите – именно там он вышел в стартовом составе в обоих матчах чемпионата Венгрии и сделал результативную передачу. А в еврокубковых встречах слева в полузащите играл еще один номинальный защитник, 24-летний Марио Зеке, летний новичок «ядерных», который пришел из «Кечкемета».

Еще одного номинального защитника Криштофа Хинору Богнар выпускает на правом фланге полузащиты. 27-летний Хинора может также сыграть, помимо родного правого фланга защиты, на позиции опорного полузащитника. А в матче против «Кишварды» вместо Хиноры на замену вышел 29-летний Аттила Орват, еще один номинальный правый защитник, который способен закрыть весь фланг. Для Орвата это было первое появление на поле после травмы.

Также летом закончилась аренда в «Козармишлень» 20-летнего центрального защитника Криштофа Лепе. Этот клубный воспитанник в нынешнем сезоне пока еще не играл и пока непонятно, какие у Богнара на него планы.

Полузащитники: 5. Балинт Вечеи, 8. Балаж Балог, 18. Герге Дьюркиц, 19. Кевин Хорват, 21. Криштоф Папп, 22. Йожеф Виндекер, 23. Милан Пете.

Как и в защите, в полузащите главный тренер «Пакша» постоянно ротирует центральную тройку полузащитников (на флангах играют номинальные защитники и это неизменно). При чем Балаж Балог и Криштоф Папп могут сыграть чистого центрального полузащитника, а могут опуститься в опорную зону. Последнее – не вдвоем: когда Балог и Папп оба на поле, а это бывает часто, опорника играет 35-летний ветеран Балаж Балог, воспитанник «Ференцвароша», за плечами у которого опыт игры в чемпионате Италии в составе «Эмполи» и «Лечче». Балог такде может сыграть и на любом из флангов. Криштоф Папп – также ветеран. В отличие от Балога опорный полузащитник – его родная позиция и вся его карьера прошла в чемпионате Венгрии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Балинт Вечеи

Помимо Паппа и Балога, в стартовом составе часто появляется еще один ветеран – 32-летний Йожеф Виндекер, который схож по амплуа с Паппом. Номинально он опорный полузащитник, но может играть и чистого центрального полузащитника. В свое время он сыграл 12 матчей и забил гол за молодежную сборную Венгрии, но в национальную команду не вызывался. В «Пакш» он приходил два раза. Сначала летом 2013 года на правах аренды на один сезон из «Дьора», а затем – зимой 2019 года из греческого «Левадиакоса», который для Виндекера является пока что единственным иностранным клубом в карьере.

Дважды компанию Паппу в полузащите составляли Герге Дьюркиц и Кевин Хорват. Оба – молодые игроки и клубные воспитанники. 23-летний Дьюркиц успел уйти из «Пакша» и вернуться. Номинально он атакующий полузащитник, но может сыграть и оттянутого форварда. В нынешнем сезоне Дьюркиц забил два гола в чемпионате Венгрии и, если не выходит в стартовом составе, то появляется на замену. 20-летний Хорват может сыграть на трех позициях – атакующего полузащитника, оттянутого форварда и чистого центрального форварда. В чемпионате Венгрии нынешнего сезона он уже один из лучших пасовщиков – четыре результативные передачи в двух матчах. В еврокубках же Хорват появлялся на поле только один раз, и то на замену, без результативных действий.

В ответном матче против «Клужа» на родной позиции центрального полузащитника вышел Балинт Вечеи – единственный раз в нынешнем сезоне. Также летом состав «ядерных» пополнил 20-летний уроженец Нидерландов Милан Пете, который, однако, воспитанник венгерского «Фехервара». Пете может сыграть атакующего полузащитника и левого вингера. В нынешнем сезоне он впервые появился на поле под конец матча с «Кишвардой» и менее, чем через десять минут забил пятый и последний гол своей команды в этом матче.

Форварды: 7. Мартин Адам, 9. Янош Хан, 10. Жолт Харасти, 13. Даниэль Беде, 15. Акош Сендреи, 27. Янош Галамбош, 29. Барна Тот

И в атаке Дьердь Богнар постоянно ротирует состав – постоянно тут лишь то, что «Пакш» играет в два чистых форварда и вообще без вингеров. От других линий «ядерных» принцип ротации в атаке отличается тем, что здесь игроки чередуются парами.

Могут впереди выйти Барна Тот и Жолт Харасти. 30-летний Тот всю карьеру играет в чемпионате Венгрии и в «Пакш» пришел зимой прошлого года. В нынешнем сезоне он забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал желтую карточку в чемпионате Венгрии. И все это – в одном матче, потому что чаще всего он появляется в еврокубках. 33-летний клубный воспитанник Харасти – номинально правый вингер, но может сыграть и центрального форварда, и слева. Из родного клуба он несколько раз уходил, возвращался, снова уходил и снова возвращался, в аренду и на постоянный контракт. В последний раз он вернулся в «Пакш» зимой 2021 года и в нынешнем сезоне также играет в основном в еврокубках, но, в отличие от напарника, без результативных действий и карточек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жолт Харасти

Пара форвардов номер два. Еще один ветеран, 30-летний Янош Хан, который успел поиграть в чемпионате Словакии и может сыграть как родного центрального форварда, так и вингера на любом фланге. В нынешнем сезоне Хан забил два гола в двух матчах чемпионата Венгрии и пока что без результативных действий в еврокубках. Его напарник – 22-летний Акош Сендрей, вместо которого в ответном матче против «Клужа» вышел Герге Дьюркиц. Сендрей – воспитанник «Пакша», который также немало поиграл в чемпионате Словакии, пока в январе у него не закончился контракт и он вернулся в родной клуб. Также номинально центральный форвард, который может сыграть и на любом фланге. В нынешнем сезоне Сендрей играл только в чемпионате Венгрии, где у него один гол в двух матчах.

Условная третья пара форвардов выходит со скамейки запасных. 30-летний Адам Мартин, за плечами у которого выступления в чемпионате Южной Кореи, сыграл один матч в чемпионате Венгрии. В «Пакш» Мартин пришел в январе свободным агентом после того, как в январе ушел из греческого «Астерас Актора». Он номинальный центральный форвард, который может сыграть и оттянутого форварда. Гораздо чаще на замену выходит 38-летний воспитанник, ветеран и капитан «ядерных» Даниэль Беде. В этом сезоне у него уже пять матчей во всех турнирах без результативных действий. Как и Мартин, Беде может сыграть и чистого центрального форварда, и оттянутого форварда.

Также нынешним летом Дьердь Богнар перевел в первую команду 17-летнего Яноша Галамбоша. Этот юный форвард пока еще на поле не выходил, но в заявку на матчи попадает и в еврокубках, и в национальном чемпионате. Так что дебют Галамбоша на взрослом уровне – дело ближайшего времени.

Ядерный оборотень – вместо итогов

Практически невозможно предсказать, каким составом будет играть «Пакш» следующий матч. Слишком много вариантов и комбинаций в распоряжении у Дьердя Богнара во всех линиях и на всех позициях, и это делает «ядерных» настоящей командой-оборотнем, которая может принять любой облик. Точно может сказать только то, что «Пакш» в первую очередь думает об обороне – три центральных защитника, номинальные защитники на флангах полузащиты, опорный и оборонительный полузащитники или два центральных полузащитника оборонительного плана. У «ядерных» на поле почти всегда шесть или семь игроков, нацеленных на защиту. И это не типичный «автобус»: не стоит забывать – «Пакш» играет в два центральных форварда не просто так: венгерский ядерный оборотень станет для «Полесья» очень серьезным испытанием.