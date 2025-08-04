Украина. Премьер лига04 августа 2025, 19:25 | Обновлено 04 августа 2025, 19:26
263
0
Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
4 августа проходит матч 1-го тура УПЛ
04 августа 2025, 19:25 | Обновлено 04 августа 2025, 19:26
263
0
В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Металлист 1925» и «Оболонь».
Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Олег Когут из Тернополя.
УПЛ 2025/26. 1-й тур, 4 августа
Металлист 1925 – Оболонь – 0:0 (1-й тайм)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 августа 2025, 19:36 0
У украинца было повреждение
Футбол | 04 августа 2025, 07:23 5
Артем может перейти в «Бешикташ»
Футбол | 04.08.2025, 14:10
Футбол | 03.08.2025, 23:05
Футбол | 04.08.2025, 07:44
Комментарии 0
Популярные новости
02.08.2025, 20:28 4
04.08.2025, 13:12 59
04.08.2025, 00:04 2
04.08.2025, 04:55 28
04.08.2025, 14:17 27
04.08.2025, 03:10 1
02.08.2025, 22:16 2
04.08.2025, 07:06 1