В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире.

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Обслуживает матч арбитр Олег Когут из Тернополя.

УПЛ 2025/26. 1-й тур, 4 августа

Металлист 1925 – Оболонь – 0:0 (1-й тайм)