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  4. Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 19:25 | Обновлено 04 августа 2025, 19:26
263
0

Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)

4 августа проходит матч 1-го тура УПЛ

04 августа 2025, 19:25 | Обновлено 04 августа 2025, 19:26
263
0
Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Олег Когут из Тернополя.

УПЛ 2025/26. 1-й тур, 4 августа

Металлист 1925 – Оболонь – 0:0 (1-й тайм)

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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