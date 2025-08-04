В понедельник, 4 августа, первый тур Украинской Премьер-лиги закроет противостояние между «Металлистом 1925» и «Оболонью». Харьковская команда в прошлом сезоне завоевало право вернуться в элиту нашего футбола, а «пивовары» сумели сохранить прописку в высшем дивизионе.

Металлист 1925

Всего один сезон понадобился харьковчанам для того, чтобы вернуться в Украинскую Премьер-лигу. В Первой лиге «желто-синие» заняли третье место и вышли в плей-офф за повышение в классе. Там «Металлист 1925» оказался сильнее «Левого Берега», сменив «аистов» в элитном дивизионе.

В летнее межсезонье главным тренером «Металлиста 1925» стал Младен Бартулович, который дебютирует в третьем для себя клубе УПЛ. И хорватский специалист кардинально приступил к работе в новой команде. Именно его решением стало прекращение сотрудничества с защитником Василием Кравцем и полузащитником Владленом Юрченко, которые были основными футболистами желто-синих в Первой лиге (Юрченко в прошлом сезоне забил 9 голов). Кроме того, харьковскую команду покинул еще ряд футболистов.

Из приобретений отметим подписание опорного полузащитника Ивана Калюжного, который в прошлом сезоне демонстрировал качественную игру и заслужил вызов в сборную Украины. Также игроками «желто-синих» стали Артем Шабанов, Александр Мартынюк, Илья Крупский, Евгений Павлюк и Денис Антюх.

На летних сборах «Металлист 1925» провел семь спаррингов с довольно качественными соперниками. Харьковчане встречались с румынским «Ботошани» (2:0), греческим «Панатинаикосом» (0:3), азербайджанским «Карабахом» (5:4), немецкими «Вальдхофом» (0:3), «Бохумом» (0:0) и менхенгладбахской «Боруссией» (3:1), сборной Катара (0:2). Отметим, что к первой игре нового чемпионата «желто-синие» подходят с пропускной серией в УПЛ, которая насчитывает 23 игры (52 гола).

Оболонь

В прошлом сезоне киевляне боролись за сохранение прописки в элите украинского футбола, сумев выполнить эту задачу. Так что, в новом чемпионате «пивовары» постараются не допустить повторения подобной истории и как минимум закрепиться в середине турнирной таблицы.

Также как и ближайшего соперника киевлян, «Оболонь» на первый матч чемпионата выведет новый тренер, обязанности которого исполняет Александр Антоненко. Для экс-игрока «пивоваров» это будет дебют в УПЛ в качестве наставника. В летнее межсезонье «Оболонь» продлила контракты с несколькими своими лидерами (Суханов, Мединский, Черненко), но это не коснулось Ростислава Таранухи, который в статусе свободного агента покинул киевскую команду.

Как раз у «Металлиста 1925» «пивовары» арендовали Евгения Пасича. Из «Ворсклы» в «Оболонь» перешли Нестеренко и Кулаковский, а из «Левого Берега» – Семенов и Сташкив. Также отметим подписание полузащитника Максима Чеха, который в 2019 году становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Предыдущим клубом Чеха были «Карпаты», за основу которых в прошлом сезоне он не провел ни одного матча.

На летних сборах киевляне провели девять спаррингов: ЛНЗ (1:2), «Кудровка» (2:0), тернопольская «Нива» (5:1 и 0:1), «Черноморец» (2:0), «Верес» (0:1 и 3:0), «Эпицентр» (1:1), «Полтава» (1:1). Безничейная гостевая серия «пивоваров» длится семь матчей (3 победы и 4 поражения).

Статистика встреч

Команды ранее провели девять очных дуэлей: 2 победы «Металлиста 1925», 5 викторий киевской команды и 2 ничьи. При этом в УПЛ было проведено всего два матча, которые завершились ничьей и победой «пивоваров». Предыдущая встреча соперников состоялась в апреле прошлого года и завершилась вничью со счетом 1:1. В первом тайме результативный удар в ворота харьковчан нанес Черненко, а после перерыва «Металлист 1925» ответил голом Сидорова.

Прогноз на противостояние

Обе команды постараются удачно стартовать в новом чемпионате, поэтому они могут демонстрировать осторожный футбол. Учитывая это обстоятельство, поставим на «тотал голов меньше 2.5».

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Мартынюк, Калюжный, Литвиненко, Калитвинцев, Антюх, Моура, Мба.

«Оболонь»: Федоривский, Грысьо, Дубко, Приймак, Шевченко, Чех, Черненко, Близниченко, Нестеренко, Суханов, Устименко.