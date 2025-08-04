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Премьер-лига
Металлист 1925
04.08.2025 18:00 – FT 0 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 20:44 | Обновлено 04 августа 2025, 20:45
497
0

Металлист 1925 – Оболонь – 0:0. Печальные нули. Видеообзор матча

4 августа прошел матч 1-го тура УПЛ

04 августа 2025, 20:44 | Обновлено 04 августа 2025, 20:45
497
0
Металлист 1925 – Оболонь – 0:0. Печальные нули. Видеообзор матча
УПЛ

В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоялся матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Металлист 1925» и «Оболонь».

Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире. Матч закончился ничейным счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Олег Когут из Тернополя.

УПЛ 2025/26. 1-й тур, 4 августа
Металлист 1925 – Оболонь – 0:0

Видеообзор матча

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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