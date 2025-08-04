В понедельник, 4-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Амбициозный проект харьковского «Металлиста 1925» вновь будет играть в УПЛ, и если первая попытка покорить «элиту» в итоге оказалась неудачной, то новые владельцы ставят перед командой куда более высокие цели. Сможет ли Младен Бартулович вывести «желто-синих» на новый уровень конкуренции? В то же самое время «Оболонь» летом осталась без главного автора ее истории спасения в прошлом сезоне, Сергея Шищенко, и теперь Александру Антоненко предстоит начать самостоятельный путь в новой роли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.