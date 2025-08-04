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Премьер-лига
Металлист 1925
04.08.2025 18:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 01:02 |
27
0

Металлист 1925 – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

04 августа 2025, 01:02 |
27
0
Металлист 1925 – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В понедельник, 4-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Амбициозный проект харьковского «Металлиста 1925» вновь будет играть в УПЛ, и если первая попытка покорить «элиту» в итоге оказалась неудачной, то новые владельцы ставят перед командой куда более высокие цели. Сможет ли Младен Бартулович вывести «желто-синих» на новый уровень конкуренции? В то же самое время «Оболонь» летом осталась без главного автора ее истории спасения в прошлом сезоне, Сергея Шищенко, и теперь Александру Антоненко предстоит начать самостоятельный путь в новой роли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
4 августа 2025 -
18:00
Оболонь
Тотал голов меньше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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