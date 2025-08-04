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  4. Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925
Премьер-лига
Металлист 1925
04.08.2025 18:00 – FT 0 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 20:01 | Обновлено 04 августа 2025, 20:18
993
33

Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925

Команда Антоненко не дала раскрыться атаке соперников, но и сама без дела не сидела

04 августа 2025, 20:01 | Обновлено 04 августа 2025, 20:18
993
33
Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Когут – 6,0, Чурко – 6,0, Ари – 6,0, Мба – б/о.

«Оболонь» (замены): Мединский – 6,0, Нестеренко – 6,0, Черный – 6,0, Семенов – 6,0, Близниченко – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Оболонь» - 0:0

Предупреждения: Калитвинцев​, 49 – Шевченко, 52, Дубко, 90

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Панченко (Чурко, 58), Калюжный, Калитвинцев – Антюх (Ари, 70), Рашица (Мба, 81), Гаджиев (Когут, 57).

«Оболонь»: Марченко – Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Слободян (Нестеренко, 67), Чех (Семенов, 72), Кулаковский (Мединский, 58) – Устименко (Черный, 67), Бычек (Близниченко, 72).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 9 (3) – 8 (4)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 0 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 33
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DK2025
Заголовок полностью не соответствует игре. Оболонь имела не меньше голевых моментов и вполне могла выиграть. Апепа уже сбегал за своей боярой?
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+1
sania
На скільки можна робити висновки з огляду, Оболонь мала спокійно закрити матч. Металіст  грав щось незрозуміле.
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+1
Перший Серед Рівних
Все з цим металістом ясно. Ні за які єврокубки боротися він не буде.
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+1
Показать Скрыть 7 ответов
Airwolf77
Что там болелы МетаГлиста писали?  Борьба за чемпионство, да?  Скорее напротив. 
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+1
Александр Шевченко
Какой выстояла, какой тиск? Чел ты чего? Харьковские провинциалы отскочили тупо. Киевляне были сильнее
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+1
sania
Не розумію... Та напевне і не зможу.. Майже щодня створювати новий ак, бо старий забанили за написану дурню.. І знову писати ту ж саму дурню. За рік точно більше 50 акаунтів.. Що має бути в голові? Сам собою не гидуєш? Тобі навіть адміни кажуть прямим текстом - ти БИК і коменти твої відверте ЛАЙНО.. Про самоповагу говорити не варто...
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0
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Сергей Литвиненко
Понты, больше смотреть не буду,чистая нудятина ,металу ловить нечего.
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0
Falko
Нє, ну молодці, шо сказать? Дебютант елітного (чи як любить казати Сливченко - "елітарного") дивізіону у прем'єрному матчі зміг встояти на "0" проти ветерана УПЛ, який ще на Пампас Арені Шахту драв. Ну і що, що весь їх склад - як один Ваня (9 місяців тому), а решта заявки дешевше Крупського. Не дарма 25-і Юрченка із Кравцем позбулися, знали що робили.
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-1
AK.228
А торт вкусный… Как подарок и визитка города - до сих пор актуален 
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-2
Конфетная фабрика «ХАРЬКОВЧАНКА»
Хороший футбол в исполнении харьковчан, не повезло с реализацией...
Но как говорицца первый блин всегда комом...! Так что ацткачила оболонь.
Целый сезон впереди, ещё догоним и перегоним и кротовню, и динаму, можите даже не сомневацца...!!!
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-2
AK.228
Какие только аккаунты не придумаешь, что позлить людей с берегов Днепра… и смешно и плакать хочется от засилия ботов
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-3
AK.228
Пишут что выстояла 
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-5
Показать Скрыть 4 ответа
Singularis
Тут нечего было и угадывать:





В Житомире?  Оболонь может засушить игру на 0:0.
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-6
AK.228
Атакующих футболистов у металиста цифрового - нет, плюс слабый тренер… если так и останется - 8-9 место, не больше 
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-6
Голы Мадяра
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-6
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