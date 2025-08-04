Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925
Команда Антоненко не дала раскрыться атаке соперников, но и сама без дела не сидела
Отчет о матче ожидайте позже.
Наши оценки:
«Металлист 1925» (замены): Когут – 6,0, Чурко – 6,0, Ари – 6,0, Мба – б/о.
«Оболонь» (замены): Мединский – 6,0, Нестеренко – 6,0, Черный – 6,0, Семенов – 6,0, Близниченко – 6,0.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Металлист 1925» – «Оболонь» - 0:0
Предупреждения: Калитвинцев, 49 – Шевченко, 52, Дубко, 90
«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Панченко (Чурко, 58), Калюжный, Калитвинцев – Антюх (Ари, 70), Рашица (Мба, 81), Гаджиев (Когут, 57).
«Оболонь»: Марченко – Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Слободян (Нестеренко, 67), Чех (Семенов, 72), Кулаковский (Мединский, 58) – Устименко (Черный, 67), Бычек (Близниченко, 72).
Арбитр: Олег Когут (Тернополь).
Стадион: «Центральный» (Житомир).
Удары (в створ): 9 (3) – 8 (4)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 0 – 0.
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 27°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
Футболист не хочет уступать и уменьшать зарплату
Но как говорицца первый блин всегда комом...! Так что ацткачила оболонь.
Целый сезон впереди, ещё догоним и перегоним и кротовню, и динаму, можите даже не сомневацца...!!!
В Житомире? Оболонь может засушить игру на 0:0.