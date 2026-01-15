Украина. Премьер лига15 января 2026, 23:34 |
530
0
Экс-игрок Динамо: «Балистика прилетела с другой стороны моей квартиры»
Сергей Чоботенко прокомментировал обстрел Киева
Украинский центральный защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал баллистический удар России, который задел его квартиру в Киеве в августе 2025 года:
«Это было как раз перед игрой с «Санта-Коломой», когда мы были в Андорре. Наш дом идет кругом, баллистика прилетела с другой стороны от моей квартиры. Сейчас людям уже все восстановили и окна поставили. Слава богу, что погибших не было».
Ранее Сергей Чоботенко был отстранен от первой команды «Полесья».
