Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Динамо: «Балистика прилетела с другой стороны моей квартиры»
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 23:34 |
Сергей Чоботенко прокомментировал обстрел Киева

ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Украинский центральный защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал баллистический удар России, который задел его квартиру в Киеве в августе 2025 года:

«Это было как раз перед игрой с «Санта-Коломой», когда мы были в Андорре. Наш дом идет кругом, баллистика прилетела с другой стороны от моей квартиры. Сейчас людям уже все восстановили и окна поставили. Слава богу, что погибших не было».

Ранее Сергей Чоботенко был отстранен от первой команды «Полесья».

Сергей Чоботенко Полесье Житомир российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
