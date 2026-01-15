Иван ФЕДЫК: «У нас есть все условия, кроме погоды»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал возвращение команды к тренировочному процессу.

– Иван Зинонович, команда вернулась из отпуска. Какие планы у «Руха» на зимние сборы?

– Мы начали сборы на клубной базе. Кроме погоды, здесь есть все условия для хорошей подготовки команды ко второй части сезона. На первом этапе сборов будет закладываться фундамент физической готовности футболистов, будут отрабатываться связи. То есть уже с первых дней команда будет уделять большое внимание именно футболу, игре с мячом, будем отрабатывать состав.

– Команда уже провела первую тренировку. Как вы оцените физическую форму игроков?

– Игроки прошли специальные тесты. Могу сказать, что ребята в хорошей форме – некоторые уже готовы ко второй части сезона. Сейчас мы постепенно будем подводить команду ко второму этапу сборов, который пройдет в Словении.

– Перед началом сборов «Рух» покинули некоторые футболисты. Как будут компенсироваться эти потери? На тренировке мы увидели много игроков из «Руха» U-19 и других воспитанников Академии – получат ли они свой шанс?

– Нашими футболистами интересуются другие клубы, они получат предложения с улучшенными личными условиями, поэтому руководство «Руха» готово отпустить этих игроков, если клуб и футболиста устроит полученное предложение.

Сначала шанс проявить себя получат воспитанники Академии «Руха». У нас есть перечень позиций, которые нам нужно усилить. Если это усиление мы не найдем среди своих воспитанников, то «Рух» выйдет на трансферный рынок и подпишет или арендует других футболистов. Задача молодежи – доказать тренерскому штабу, что новые игроки клубу не нужны, а наши воспитанники готовы к конкуренции за право играть в УПЛ.

– Что вы ожидаете от молодежи на этих сборах?

– Во время первого этапа подготовки, который пройдет на клубной базе, мы просматриваем юных футболистов. Тренерский штаб знает возможности почти всех наших воспитанников, и они получат возможность показать свои лучшие качества. По итогам этого этапа мы определим, кто из молодых игроков поедет с командой в Словению.

Я работал почти со всеми молодыми футболистами, которые за последние несколько лет перешли из «Руха» в «Карпаты», ЛНЗ и другие клубы. Многим давал возможность играть и прогрессировать еще во время первой тренерской каденции в «Рухе»: тогда впервые за команду начали играть Алексей Сыч, Ростислав Лях, Иван Варфоломеев, Марко Сапуга, Ярослав Карабин, Николай Кухаревич, Давид Зец, который впоследствии поиграл в Бундеслиге. Этого бы не случилось, если бы мы не верили в этих игроков и не давали им возможность проявить себя.

Молодым футболистам нужно давать игровое время, даже если им еще трудно конкурировать, ведь игрокам нужно почувствовать этот уровень. Тогда юные футболисты будут играть, прогрессировать и доказывать себе, партнерам, тренерскому штабу и руководству, что они готовы к конкуренции. Можно уже сейчас взять на их места других, более опытных игроков, но тогда эта молодежь не получит своего шанса. Поэтому сначала воспитанники Академии получат возможность проявить себя.

– На первом этапе сборов «Рух» сыграет четыре спарринга. Что вы хотите увидеть от футболистов в этих подготовительных играх?

– В этих спаррингах мы будем распределять нагрузку для игроков. Им нужно набрать оптимальную физическую форму и игровую форму. Также будет работа в тренажерном зале. У нас будет много спаррингов на первом этапе сборов, которые позволят тренерскому штабу собрать необходимую информацию о команде для дальнейшей подготовки ко второй части сезона.

– Каковы основные акценты в подготовке команды на зимних сборах?

– За этот период футболисты наберут те физические кондиции, которые помогут команде успешно двигаться во второй части сезона. Надеемся, в Словении будет лучшая погода, чем сейчас в Украине. У нас будет много спаррингов с европейскими соперниками – представителями элитных дивизионов из разных стран. Мы выбрали Словению, потому что знаем, что «Рух» сыграет спарринги с качественными соперниками. Там команда будет больше работать над наработкой связей и тактически готовить игроков к матчам в УПЛ.

– В конце первой части сезона «Рух» улучшил свои результаты, одержал четыре победы подряд, был сыгранный состав, который имел точечные изменения из-за травм игроков или других обстоятельств. Сейчас команду покинули некоторые футболисты. Повлияет ли это на изменение игрового стиля команды?

– От того стиля, который мы демонстрировали во второй части первого круга, команда не отступать. Впрочем, будут определенные вариации в зависимости от того, какие игроки будут в нашем распоряжении на тот момент.

– В клуб вернулся Таллес после аренды в «Касима Антлерс». Что вы ожидаете от бразильского легионера, чем он поможет «Руху»?

– Это первое усиление команды зимой. Все говорят только о том, что игроки уходят из «Руха», но также наш состав пополнил качественный футболист. Таллес прекрасно знает мои требования к игрокам, ведь именно я пригласил его в «Рух» из «Олимпика». Он понимает, в какой футбол должна играть наша команда, и этот футбол ему нравится. Сейчас Таллесу важно играть, ведь он не имел столько игрового времени в Японии, как бы ему того хотелось. Для нас нужно, чтобы он помогал команде.

– Что вы ожидаете от «Руха» на зимних сборах?

– Мы начинаем строить новую команду, ведь будет много изменений в составе. Этот же процесс происходил летом, когда игроки постепенно начинали демонстрировать тот футбол, который мы хотели от них видеть. Впереди у команды много работы.

– О чем вы говорили с игроками перед стартом сборов? Как команде справиться с тем давлением, которое на нее сейчас оказывается? Какие ожидания перед второй частью сезона, учитывая результаты в первом круге?

– Нельзя сравнивать первую и вторую часть сезона. И тогда, и сейчас произошло много изменений. штаба. Летом и зимой команду покинули многие футболисты. Должно пройти время, чтобы игроки сыгрались, поняли требования тренерского штаба. Сейчас я ожидаю, что эта адаптация пройдет легче, ведь есть игроки, которые уже знают наши требования, а те, кто присоединится к нам сейчас, быстрее это воспримут. Мы постараемся сохранить свой игровой стиль и с первых туров в чемпионате будем делать все от нас зависящее, чтобы набирать очки.