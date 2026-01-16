ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта объявила о подписании трансферной цели Ромы
Итальянский коллектив подтвердил переход 25-летнего форварда из мадридского Атлетико
Джакомо Распадори пополнил ряды «Аталанты». Итальянский коллектив официально подтвердил переход 25-летнего форварда из мадридского «Атлетико».
Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера достигла 22 миллионов евро, а еще 1 млн предусмотрен для испанского клуба в виде бонусных выплат.
В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Распадори принял участие в 12 встречах, проводя в игре в среднем по 18 минут, и записал на свой счет 1 голевую передачу.
Benvenuto a Bergamo, Jack 🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/bjuaps2Cij— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде
Мадридцы вылетели из Кубка Испании от «Альбасете»