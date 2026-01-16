Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
16 января 2026, 01:04 | Обновлено 16 января 2026, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта объявила о подписании трансферной цели Ромы

Итальянский коллектив подтвердил переход 25-летнего форварда из мадридского Атлетико

16 января 2026, 01:04 | Обновлено 16 января 2026, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта объявила о подписании трансферной цели Ромы
atalanta.it

Джакомо Распадори пополнил ряды «Аталанты». Итальянский коллектив официально подтвердил переход 25-летнего форварда из мадридского «Атлетико».

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера достигла 22 миллионов евро, а еще 1 млн предусмотрен для испанского клуба в виде бонусных выплат.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Распадори принял участие в 12 встречах, проводя в игре в среднем по 18 минут, и записал на свой счет 1 голевую передачу.

Джакомо Распадори Аталанта Рома Рим Артем Довбик Атлетико Мадрид трансферы Серии A
