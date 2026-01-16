В Испании нашли оправдание Лунину после позорного поражения Реала

Ведущее испанское издание Marca встало на защиту Андрея Лунина после вылета «Реала» из Кубка Испании. Журналисты отмечают, что украинец несправедливо оказался под волной критики после поражения от «Альбасете» (2:3).

«Лунин остается без игровой практики, и он этого не заслуживает. Он один из немногих, кто действительно спасал команду. Ему забили три гола, но шансов что-то изменить у него не было. Он отбил все, что можно было отбить».

Украинскому вратарю не везет – после поражений он всегда на первых полосах, а в финалах его просто убирают из состава», – отмечает издание.