В Испании нашли оправдание Лунину после позорного поражения Реала
Мадридцы вылетели из Кубка Испании от «Альбасете»
Ведущее испанское издание Marca встало на защиту Андрея Лунина после вылета «Реала» из Кубка Испании. Журналисты отмечают, что украинец несправедливо оказался под волной критики после поражения от «Альбасете» (2:3).
«Лунин остается без игровой практики, и он этого не заслуживает. Он один из немногих, кто действительно спасал команду. Ему забили три гола, но шансов что-то изменить у него не было. Он отбил все, что можно было отбить».
Украинскому вратарю не везет – после поражений он всегда на первых полосах, а в финалах его просто убирают из состава», – отмечает издание.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проведут сборы в Турции
«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде