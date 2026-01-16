Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
16 января 2026, 00:27 |
1

В Испании нашли оправдание Лунину после позорного поражения Реала

Мадридцы вылетели из Кубка Испании от «Альбасете»

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ведущее испанское издание Marca встало на защиту Андрея Лунина после вылета «Реала» из Кубка Испании. Журналисты отмечают, что украинец несправедливо оказался под волной критики после поражения от «Альбасете» (2:3).

«Лунин остается без игровой практики, и он этого не заслуживает. Он один из немногих, кто действительно спасал команду. Ему забили три гола, но шансов что-то изменить у него не было. Он отбил все, что можно было отбить».

Украинскому вратарю не везет – после поражений он всегда на первых полосах, а в финалах его просто убирают из состава», – отмечает издание.

Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Он брал ЛЧ с Барселоной. Реал может возглавить лучший тренер мира
Расинг – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Лунин Реал Мадрид Альбасете Кубок Испании по футболу Marca
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
andre_lui
Переглядав голи. Погоджуюсь з журналістами
