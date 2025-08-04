Какие команды выигрывали Лигу чемпионов, начав с квалификационных раундов?
В истории соревнования было зафиксировано пять подобных случаев
5 августа состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В истории турнира всего четыре команды, которые выиграли трофей, начав с квалификационных матчей: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан» и «Барселона». При этом итальянский клуб сумел сделать это дважды.
Победители Лиги чемпионов, которые стартовали с квалификационных раундов
- Манчестер Юнайтед – 1998/99
- Милан – 2002/03 и 2006/07
- Ливерпуль – 2004/05
- Барселона – 2008/09
Напомним, киевское «Динамо» сыграет в третьем квалификационном раунде против «Пафоса» из Кипра.
Just four teams have won the #UCL having started in the qualifying rounds... 😲 pic.twitter.com/mGXvgMHssW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 4, 2025
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