Какие команды выигрывали Лигу чемпионов, начав с квалификационных раундов?

5 августа состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В истории турнира всего четыре команды, которые выиграли трофей, начав с квалификационных матчей: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан» и «Барселона». При этом итальянский клуб сумел сделать это дважды.

Победители Лиги чемпионов, которые стартовали с квалификационных раундов

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в третьем квалификационном раунде против «Пафоса» из Кипра.

Just four teams have won the #UCL having started in the qualifying rounds... 😲 pic.twitter.com/mGXvgMHssW