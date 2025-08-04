Какие команды выигрывали Лигу чемпионов, начав с квалификационных раундов?

5 августа состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В истории турнира всего четыре команды, которые выиграли трофей, начав с квалификационных матчей: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан» и «Барселона». При этом итальянский клуб сумел сделать это дважды.

Победители Лиги чемпионов, которые стартовали с квалификационных раундов

Манчестер Юнайтед – 1998/99

Милан – 2002/03 и 2006/07

Ливерпуль – 2004/05

Барселона – 2008/09

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в третьем квалификационном раунде против «Пафоса» из Кипра.