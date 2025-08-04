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Лига чемпионов
04 августа 2025, 13:04 |
818
3

Какие команды выигрывали Лигу чемпионов, начав с квалификационных раундов?

В истории соревнования было зафиксировано пять подобных случаев

04 августа 2025, 13:04 |
818
3
Какие команды выигрывали Лигу чемпионов, начав с квалификационных раундов?
Getty Images/Global Images Ukraine

5 августа состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В истории турнира всего четыре команды, которые выиграли трофей, начав с квалификационных матчей: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан» и «Барселона». При этом итальянский клуб сумел сделать это дважды.

Победители Лиги чемпионов, которые стартовали с квалификационных раундов

  • Манчестер Юнайтед – 1998/99
  • Милан – 2002/03 и 2006/07
  • Ливерпуль – 2004/05
  • Барселона – 2008/09

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в третьем квалификационном раунде против «Пафоса» из Кипра.

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Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Манчестер Юнайтед Милан статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрей Попов
Хоч я і вболівальник Киян, проте в контексті Динамо це смішно 
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+3
Harun Bakircioğlu
Тут можно увидеть, когда примерно футбол окончательно стал про деньги. 2010-й год. С тех пор все представители топ-лиг сразу в основном раунде, а щас их вообще по 5+ от одной страны сделали.
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+1
Dimonchik
Намекаете на победу Пафоса в Лиге чемпионов? Вряд ли, Црвена Звезда их выбьет
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+1
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