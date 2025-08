Фабрицио Романо прокомментировал слухи о Бруну Фернандеше и Аль-Хиляль

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не ведет переговоры с «Аль-Хилялем», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист не ведет переговоров с клубом из чемпионата Саудовской Аравии, несмотря на различные сообщения от инсайдеров. Португалец ранее отказал «Аль-Хилялю» и полностью сконцентрирован на «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Бруну Фернандеш провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 19 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Аморим шокировал заявлением, объяснив, почему решил возглавить «МЮ».

🚨 No talks taking place between Al Nassr and Bruno Fernandes at this stage.



Bruno, focused on Manchester United after saying no to Al Hilal in June. pic.twitter.com/u3Ona4Cm8T