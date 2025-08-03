Фабрицио Романо прокомментировал слухи о Бруну Фернандеше и Аль-Хиляль
Переговоры между сторонами не идут
Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не ведет переговоры с «Аль-Хилялем», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 30-летний футболист не ведет переговоров с клубом из чемпионата Саудовской Аравии, несмотря на различные сообщения от инсайдеров. Португалец ранее отказал «Аль-Хилялю» и полностью сконцентрирован на «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Бруну Фернандеш провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 19 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Аморим шокировал заявлением, объяснив, почему решил возглавить «МЮ».
🚨 No talks taking place between Al Nassr and Bruno Fernandes at this stage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025
Bruno, focused on Manchester United after saying no to Al Hilal in June. pic.twitter.com/u3Ona4Cm8T
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