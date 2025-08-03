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Англия
03 августа 2025, 19:54 | Обновлено 03 августа 2025, 20:06
159
0

Фабрицио Романо прокомментировал слухи о Бруну Фернандеше и Аль-Хиляль

Переговоры между сторонами не идут

03 августа 2025, 19:54 | Обновлено 03 августа 2025, 20:06
159
0
Фабрицио Романо прокомментировал слухи о Бруну Фернандеше и Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не ведет переговоры с «Аль-Хилялем», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист не ведет переговоров с клубом из чемпионата Саудовской Аравии, несмотря на различные сообщения от инсайдеров. Португалец ранее отказал «Аль-Хилялю» и полностью сконцентрирован на «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Бруну Фернандеш провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 19 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Аморим шокировал заявлением, объяснив, почему решил возглавить «МЮ».

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Бруну Фернандеш Фабрицио Романо Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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