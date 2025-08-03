Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аморим шокировал заявлением, объяснив, почему решил возглавить МЮ
Англия
03 августа 2025, 15:58 |
711
0

Аморим шокировал заявлением, объяснив, почему решил возглавить МЮ

Коуч признался, что хочет заработать денег

03 августа 2025, 15:58 |
711
0
Аморим шокировал заявлением, объяснив, почему решил возглавить МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим объяснил, почему не ушел из клуба после провального дебютного сезона во главе «красных дьяволов».

Это не тот момент, когда я испытывал самое большое давление в своей жизни. Мне пришлось очень быстро закончить карьеру игрока из-за травм.

Я помню, что у нас с женой была таблица Excel, где были указаны все наши деньги и все, что мне нужно. Я хочу помочь своей семье. В то время я ощущал давление. Сейчас это больше вопрос эго. Я хочу какое-то время быть тренером Манчестер Юнайтед. Я пять лет выбирал этот клуб. Я не хочу провалиться

Я хочу остаться. Я желаю остаться на 20 лет. Это моя цель, и я искренне в это верю. Что-нибудь случится. Всегда случается.

В некоторые моменты мне повезет. Мне повезло во время моей карьеры тренера, и я планирую остаться на много лет. Но опять же мы знаем, что все будет зависеть от результатов. Я знаю, что в прошлом сезоне я использовал все свои кредиты доверия, но я готов начать все с нуля», – сказал Аморим.

Ранее Аморим назвал футболистов, которые должны стать лидерами МЮ в АПЛ

По теме:
Сможет ли Флориан Вирц повторить путь Кенни Далглиша в Ливерпуле?
Аморим назвал футболистов, которые должны стать лидерами МЮ в АПЛ
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 02 августа 2025, 19:55 2
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз

Теперь Тайсон заявил, что точно не вернется

Защитник Вереса получил травму после встречи с Ванатом
Футбол | 03 августа 2025, 16:35 0
Защитник Вереса получил травму после встречи с Ванатом
Защитник Вереса получил травму после встречи с Ванатом

МРТ определит серьезность повреждения у игрока «Вереса»

Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Футбол | 03.08.2025, 14:27
Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Бокс | 02.08.2025, 21:58
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Футбол | 02.08.2025, 20:28
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 5
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 4
Футбол
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
02.08.2025, 06:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем