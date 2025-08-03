Аморим шокировал заявлением, объяснив, почему решил возглавить МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим объяснил, почему не ушел из клуба после провального дебютного сезона во главе «красных дьяволов».

Это не тот момент, когда я испытывал самое большое давление в своей жизни. Мне пришлось очень быстро закончить карьеру игрока из-за травм.

Я помню, что у нас с женой была таблица Excel, где были указаны все наши деньги и все, что мне нужно. Я хочу помочь своей семье. В то время я ощущал давление. Сейчас это больше вопрос эго. Я хочу какое-то время быть тренером Манчестер Юнайтед. Я пять лет выбирал этот клуб. Я не хочу провалиться

Я хочу остаться. Я желаю остаться на 20 лет. Это моя цель, и я искренне в это верю. Что-нибудь случится. Всегда случается.

В некоторые моменты мне повезет. Мне повезло во время моей карьеры тренера, и я планирую остаться на много лет. Но опять же мы знаем, что все будет зависеть от результатов. Я знаю, что в прошлом сезоне я использовал все свои кредиты доверия, но я готов начать все с нуля», – сказал Аморим.

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