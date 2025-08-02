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Англия
02 августа 2025, 16:05 |
130
0

Основные статистические достижения Сон Хин Мина в английском футболе

Корейский нападающий официально объявил о своем уходе из «Тоттенхэма»

02 августа 2025, 16:05 |
130
0
Основные статистические достижения Сон Хин Мина в английском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Как сообщалось ранее, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин официально объявил о своем уходе из клуба. В составе лондонской команды кореец отличился отличной статистикой.

Вспомним его основные достижения в Английской Премьер-лиге.

С момента прихода Сона в состав «шпор» в сезоне 2015/16 только два игрока приняли участие в большем количестве голов в АПЛ, чем кореец (204 Г + А).

Сон Хын Мин забил и отдал больше ассистов в истории Премьер-лиги, чем любой другой азиатский футболист (127 Г, 77 А).

Для «Тоттенхэма» корейский нападающий стал пятым лучшим бомбардиром в истории клуба, а также самым результативным легионером (173 Г).

В чемпионате Англии Сон отдал 77 результативных передач – больше, чем кто-либо другой в истории «шпор».

В сезоне Премьер-лиги 2021/22 Сон Хын Мин забил 23 гола в 35 матчах и завоевал «Золотую бутсу» АПЛ, а в прошлом сезоне выиграл свой первый трофей за «Тоттенхэм» – Лигу Европы.

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Сон Хын Мин Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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