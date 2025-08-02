Основные статистические достижения Сон Хин Мина в английском футболе
Корейский нападающий официально объявил о своем уходе из «Тоттенхэма»
Как сообщалось ранее, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин официально объявил о своем уходе из клуба. В составе лондонской команды кореец отличился отличной статистикой.
Вспомним его основные достижения в Английской Премьер-лиге.
С момента прихода Сона в состав «шпор» в сезоне 2015/16 только два игрока приняли участие в большем количестве голов в АПЛ, чем кореец (204 Г + А).
Сон Хын Мин забил и отдал больше ассистов в истории Премьер-лиги, чем любой другой азиатский футболист (127 Г, 77 А).
Для «Тоттенхэма» корейский нападающий стал пятым лучшим бомбардиром в истории клуба, а также самым результативным легионером (173 Г).
В чемпионате Англии Сон отдал 77 результативных передач – больше, чем кто-либо другой в истории «шпор».
В сезоне Премьер-лиги 2021/22 Сон Хын Мин забил 23 гола в 35 матчах и завоевал «Золотую бутсу» АПЛ, а в прошлом сезоне выиграл свой первый трофей за «Тоттенхэм» – Лигу Европы.
Since arriving in 2015/16, only 𝐓𝐖𝐎 players have been involved in more Premier League goals than Heung-min Son 🇰🇷✨— LiveScore (@livescore) August 2, 2025
The Spurs star has confirmed he’s leaving the club this summer 💔 pic.twitter.com/jxnEmYeZsF
Son Heung-min has scored more goals and provided more assists than any other Asian player in Premier League history.— Squawka (@Squawka) August 2, 2025
He's Tottenham's highest scoring overseas player and their 5th highest goalscorer overall.
He's provided more Premier League assists than any other Tottenham… pic.twitter.com/QIfMROz8dG
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