Основные статистические достижения Сон Хин Мина в английском футболе

Как сообщалось ранее, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин официально объявил о своем уходе из клуба. В составе лондонской команды кореец отличился отличной статистикой.

Вспомним его основные достижения в Английской Премьер-лиге.

С момента прихода Сона в состав «шпор» в сезоне 2015/16 только два игрока приняли участие в большем количестве голов в АПЛ, чем кореец (204 Г + А).

Сон Хын Мин забил и отдал больше ассистов в истории Премьер-лиги, чем любой другой азиатский футболист (127 Г, 77 А).

Для «Тоттенхэма» корейский нападающий стал пятым лучшим бомбардиром в истории клуба, а также самым результативным легионером (173 Г).

В чемпионате Англии Сон отдал 77 результативных передач – больше, чем кто-либо другой в истории «шпор».

В сезоне Премьер-лиги 2021/22 Сон Хын Мин забил 23 гола в 35 матчах и завоевал «Золотую бутсу» АПЛ, а в прошлом сезоне выиграл свой первый трофей за «Тоттенхэм» – Лигу Европы.

Since arriving in 2015/16, only 𝐓𝐖𝐎 players have been involved in more Premier League goals than Heung-min Son 🇰🇷✨



The Spurs star has confirmed he’s leaving the club this summer 💔 pic.twitter.com/jxnEmYeZsF — LiveScore (@livescore) August 2, 2025