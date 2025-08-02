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Англия
02 августа 2025, 13:39 | Обновлено 02 августа 2025, 13:40
724
0

Сон Хын Мин покидает Тоттенхэм. Статистика корейца в составе шпор

История корейца с лондонским клубом завершилась после 10 совместных лет

02 августа 2025, 13:39 | Обновлено 02 августа 2025, 13:40
724
0
Сон Хын Мин покидает Тоттенхэм. Статистика корейца в составе шпор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

2 августа корейский нападающий Сон Хын Мин официально объявил об уходе из лондонского «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе.

Общая история английской команды и Сона началась 28 августа 2015 года, когда он перешел из леверкузенского «Байера» в «Тоттенхэм» за 30 миллионов евро.

За 10 полных сезонов в составе «шпор» кореец принял участие в 454 матчах, в которых отличился 173 забитыми мячами и 101 результативной передачей. Единственным трофеем Сона за «Тоттенхэм» стала Лига Европы 2024/25.

В кампании Премьер-лиги 2021/22 Сон забил 23 гола в 35 матчах и разделил звание лучшего бомбардира турнира с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

33-летний Сон Хын Мин покидает «Тоттенхэм» как пятый лучший голеадор в истории клуба, а также как самый результативный легионер.

До перехода в Англию кореец также выступал за немецкие клубы «Байер» и «Гамбург».

Лучшие моменты Сона в АПЛ

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Тоттенхэм Сон Хын Мин статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Байер Гамбург
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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