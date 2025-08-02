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  4. ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Англия
02 августа 2025, 12:11 | Обновлено 02 августа 2025, 12:27
8244
49

ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?

«Борнмут» договорился с французским клубом о трансфере защитника за 68 млн евро

02 августа 2025, 12:11 | Обновлено 02 августа 2025, 12:27
8244
49
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в составе французского ПСЖ. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Стороны сумели достичь компромисса и договорились о сумме трансфера – представитель Премьер-лиги заработает 68 млн евро. Накануне была информация, что разница между предложением победителей Лиги чемпионов и требованиями «Борнмута» составляла солидные десять миллионов евро, однако в итоге клубы сошлись на одной цене.

Забарный подпишет контракт до 2030 года, 22-летний футболист несколько недель назад согласовал условия личного соглашения и ждал финального результата переговоров между командами.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике неоднократно просил руководство парижского клуба ускорить трансфер Ильи, чтобы защитник присоединился к команде до старта нового сезона.

Киевское «Динамо», где ранее играл Забарный, получит 25% от суммы трансфера защитника в ПСЖ согласно договоренностям с «Борнмутом». Таким образом, чемпионы Украины заработают на этом соглашении 17 млн евро.

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Борнмут ПСЖ Динамо Киев Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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Комментарии 49
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u6464u
батальон монако піднявся , без заздрощів, схема спрацьовала.
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+4
Умник
Норм. Ждем такого же от Циганкова.
Правильная схема. Думаю принесет много прибыли клубу
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+3
Markus Bob
На Монако хватит
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+2
antt
Досить недавно всі говорнили про інші 70 міліонів
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+2
Pavel_i_C0
Залишки пересушених днонєтскіх максимально збудились під цією новиною.. Погано, що їм воду дають так часто, раз на три дні.. Не заслужили вони такої розкоші 
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+1
Winner21
Хороший игрок в суперклубе. Здоровья, удачи и трофеев!
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+1
Lesovij7
17 млн заработает Суркис, может хоть на трансферы 7 потратил бы
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Philip J. Fry
Тепер ще тільки дочекатись позначки "офіційно"
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0
_9Quantum19_
Якось забагато...))) На біса Суркісу стільки грошей?)) Чи війна вже закінчилася? Чи може Суркіси схаменулись та вирішили повернути борг народу України, гроші, котрі у дев'яностих відібрали брехнею та шахрайством?
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-1
New Zealander
Дуже добре. Нарешті в ДК з'являться гроші на трансфери і вони куплять когось трішки кращого ніж ямаєць Кахім Перріс
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-1
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Singularis
Отличная перспектива на достойную жизнь.  Когда то Киев говорил на французском.
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-1
Vit18
Більше половини річного бюджету Динамо !
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-1
Рівний Серед Перших
Як я і писав неодноразово, ніякої проблеми в росіянинові для Забарного немає і ніколи не існувало. Українські журналісти і вболівальники самі вигадували і самі в це вірили. Навпаки, він хотів перейти тільки в ПСЖ, одну із небагатьох європейських команд, де є росіяни в складі. 
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-2
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pol-55
Куди 1 лімон *закотиться*?
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-2
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serhiy11
А за то Шахтар за Тете 1млн отримав. Ха ! Ось вам ! )
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-4
Pavel_i_C0
Днонєтскіх лугандонів аж трясе від цієї новини... Ну а Динамо Київ, в сумі, заробило 40млн на продажі свого вихованця 
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-5
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LexХХХ
17 лямів🙀 Сурко вже в Монако?🤔 Треба ж не все в казино злити, щоб ще й на шуби залишилось
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-6
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Bulba_sumkin
В казино Монако сильно рады этой новости))
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-7
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