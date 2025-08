ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в составе французского ПСЖ. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Стороны сумели достичь компромисса и договорились о сумме трансфера – представитель Премьер-лиги заработает 68 млн евро. Накануне была информация, что разница между предложением победителей Лиги чемпионов и требованиями «Борнмута» составляла солидные десять миллионов евро, однако в итоге клубы сошлись на одной цене.

Забарный подпишет контракт до 2030 года, 22-летний футболист несколько недель назад согласовал условия личного соглашения и ждал финального результата переговоров между командами.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике неоднократно просил руководство парижского клуба ускорить трансфер Ильи, чтобы защитник присоединился к команде до старта нового сезона.

Киевское «Динамо», где ранее играл Забарный, получит 25% от суммы трансфера защитника в ПСЖ согласно договоренностям с «Борнмутом». Таким образом, чемпионы Украины заработают на этом соглашении 17 млн евро.

🔜 Done Deal and confirmed! Illja #Zabarnyj to #PSG from #Bournemouth for €68M. Contract until 2030. #transfers https://t.co/xg13a22eRh