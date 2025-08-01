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  4. Есть проблемы. Борнмут назвал сумму, которую намерен получить за Забарного
Англия
01 августа 2025, 19:40 |
1860
3

Есть проблемы. Борнмут назвал сумму, которую намерен получить за Забарного

ПСЖ на данный момент не готов удовлетворить финансовый запрос английского клуба

01 августа 2025, 19:40 |
1860
3
Есть проблемы. Борнмут назвал сумму, которую намерен получить за Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Трансферная сага вокруг перехода защитника сборной Украины Ильи Забарного в чемпионат Франции продолжается, несмотря на многочисленные слухи.

Английский «Борнмут», которому принадлежит контракт 22-летнего футболиста, и ПСЖ не могут договориться о сумме трансфера. Представитель Премьер-лиги сообщил, что отпустит игрока за 70 млн евро, однако в Париже не готовы платить такую сумму.

В то же время победитель Лиги чемпионов готов предложить за Забарного 60 млн евро и некоторые бонусы. Такой вариант не устраивает английский клуб.

Авторитетный футбольный инсайдер и журналист Бен Джейкобс сообщил, что трансфер может не состояться, если клубы не пойдут на компромисс. Украинский защитник давно договорился с парижским клубом об условиях личного контракта, но нужен прогресс в переговорах, чтобы этот переход стал реальностью.

Забарный перебрался в Премьер-лигу из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро в январе 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист. Ориентировочная стоимость защитника составляет 42 млн евро.

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный Бен Джейкобс трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Бен Джейкобс
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Комментарии 3
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Vitason
Так вже ж як перейшов був і знову ні,ну і писака зі спорт.юа,в мене слів не має,скільки ще це можна буде читати ,в шоці просто і не соромно...
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+1
DaVinci
Одну і ту саму статтю місяць мусолять
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0
Burevestnik
в фк Борнмут засмучені шо не отримають те шо хочуть
і задоволені шо і Динамо нічого не отримає.
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0
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