Есть проблемы. Борнмут назвал сумму, которую намерен получить за Забарного

Трансферная сага вокруг перехода защитника сборной Украины Ильи Забарного в чемпионат Франции продолжается, несмотря на многочисленные слухи.

Английский «Борнмут», которому принадлежит контракт 22-летнего футболиста, и ПСЖ не могут договориться о сумме трансфера. Представитель Премьер-лиги сообщил, что отпустит игрока за 70 млн евро, однако в Париже не готовы платить такую сумму.

В то же время победитель Лиги чемпионов готов предложить за Забарного 60 млн евро и некоторые бонусы. Такой вариант не устраивает английский клуб.

Авторитетный футбольный инсайдер и журналист Бен Джейкобс сообщил, что трансфер может не состояться, если клубы не пойдут на компромисс. Украинский защитник давно договорился с парижским клубом об условиях личного контракта, но нужен прогресс в переговорах, чтобы этот переход стал реальностью.

Забарный перебрался в Премьер-лигу из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро в январе 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист. Ориентировочная стоимость защитника составляет 42 млн евро.

PSG back in talks for Ilia Zabarnyi.



Bournemouth defender has already agreed a five-year contract and is waiting for a club-to-club agreement despite Spurs interest.



Total package expected to be closer to €70m than €60m should a deal be agreed. Still some progress needed.🇺🇦 pic.twitter.com/9U3qnteZzz