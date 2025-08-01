Есть проблемы. Борнмут назвал сумму, которую намерен получить за Забарного
ПСЖ на данный момент не готов удовлетворить финансовый запрос английского клуба
Трансферная сага вокруг перехода защитника сборной Украины Ильи Забарного в чемпионат Франции продолжается, несмотря на многочисленные слухи.
Английский «Борнмут», которому принадлежит контракт 22-летнего футболиста, и ПСЖ не могут договориться о сумме трансфера. Представитель Премьер-лиги сообщил, что отпустит игрока за 70 млн евро, однако в Париже не готовы платить такую сумму.
В то же время победитель Лиги чемпионов готов предложить за Забарного 60 млн евро и некоторые бонусы. Такой вариант не устраивает английский клуб.
Авторитетный футбольный инсайдер и журналист Бен Джейкобс сообщил, что трансфер может не состояться, если клубы не пойдут на компромисс. Украинский защитник давно договорился с парижским клубом об условиях личного контракта, но нужен прогресс в переговорах, чтобы этот переход стал реальностью.
Забарный перебрался в Премьер-лигу из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро в январе 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист. Ориентировочная стоимость защитника составляет 42 млн евро.
PSG back in talks for Ilia Zabarnyi.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 1, 2025
Bournemouth defender has already agreed a five-year contract and is waiting for a club-to-club agreement despite Spurs interest.
Total package expected to be closer to €70m than €60m should a deal be agreed. Still some progress needed.🇺🇦 pic.twitter.com/9U3qnteZzz
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