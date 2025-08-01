Новичок АПЛ этим летом потратил на трансферы 150 миллионов евро

Английский клуб «Сандерленд», который по итогам прошлого сезона квалифицировался в АПЛ, этим летом приобрел восьмерых новых игроков на общую сумму около 150 миллионов евро.

Самым дорогим стало подписание сенегальского хавбека Хабиба Диарра, который обошелся клубу-новичку Премьер-лиги в 31,5 млн евро.

Единственным футболистом, который присоединился к «Сандерленду» на правах свободного агента, стал бывший игрок «Атлетико» – Рейнилду Мандава.

Список новых игроков Сандерленда

Хабиб Диарра («Страсбур», 31,5 млн)

Энцо Ле Фе («Рома», 23 млн)

Шемсдин Тальби («Брюгге», 23 млн)

Симон Адингра («Брайтон», 21 млн)

Ноа Садики («Юнион», 17 млн)

Рейнилду Мандава («Атлетико», свободный агент)

Гранит Джака («Байер», 20 млн)

Робин Рофс («Неймеген», 14,5 млн)