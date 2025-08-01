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  4. Новичок АПЛ этим летом потратил на трансферы 150 миллионов евро
Англия
01 августа 2025, 22:54 |
757
1

Новичок АПЛ этим летом потратил на трансферы 150 миллионов евро

В состав «Сандерленда» присоединились восемь новых игроков

01 августа 2025, 22:54 |
757
1
Новичок АПЛ этим летом потратил на трансферы 150 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Сандерленд», который по итогам прошлого сезона квалифицировался в АПЛ, этим летом приобрел восьмерых новых игроков на общую сумму около 150 миллионов евро.

Самым дорогим стало подписание сенегальского хавбека Хабиба Диарра, который обошелся клубу-новичку Премьер-лиги в 31,5 млн евро.

Единственным футболистом, который присоединился к «Сандерленду» на правах свободного агента, стал бывший игрок «Атлетико» – Рейнилду Мандава.

Список новых игроков Сандерленда

  • Хабиб Диарра («Страсбур», 31,5 млн)
  • Энцо Ле Фе («Рома», 23 млн)
  • Шемсдин Тальби («Брюгге», 23 млн)
  • Симон Адингра («Брайтон», 21 млн)
  • Ноа Садики («Юнион», 17 млн)
  • Рейнилду Мандава («Атлетико», свободный агент)
  • Гранит Джака («Байер», 20 млн)
  • Робин Рофс («Неймеген», 14,5 млн)
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Сандерленд трансферы АПЛ трансферы финансы Энцо Ле Фе Шемсдин Тальби Симон Адингра Гранит Джака
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Як би хотілось колись прочитати, що Новачок УПЛ цього літа витратив на трансфери 150 мільйонів євро). Фантазії, фантазії)
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