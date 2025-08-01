Новичок АПЛ этим летом потратил на трансферы 150 миллионов евро
В состав «Сандерленда» присоединились восемь новых игроков
Английский клуб «Сандерленд», который по итогам прошлого сезона квалифицировался в АПЛ, этим летом приобрел восьмерых новых игроков на общую сумму около 150 миллионов евро.
Самым дорогим стало подписание сенегальского хавбека Хабиба Диарра, который обошелся клубу-новичку Премьер-лиги в 31,5 млн евро.
Единственным футболистом, который присоединился к «Сандерленду» на правах свободного агента, стал бывший игрок «Атлетико» – Рейнилду Мандава.
Список новых игроков Сандерленда
- Хабиб Диарра («Страсбур», 31,5 млн)
- Энцо Ле Фе («Рома», 23 млн)
- Шемсдин Тальби («Брюгге», 23 млн)
- Симон Адингра («Брайтон», 21 млн)
- Ноа Садики («Юнион», 17 млн)
- Рейнилду Мандава («Атлетико», свободный агент)
- Гранит Джака («Байер», 20 млн)
- Робин Рофс («Неймеген», 14,5 млн)
💰 Sunderland have now spent over €140M so far this summer:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 30, 2025
✅🇸🇳 Diarra (€31.5M)
✅🇫🇷 Le Fée (€23M)
✅🇲🇦 Talbi (€23M)
✅🇨🇮 Adingra (€21M)
✅🇨🇩 Sadiki (€17M)
✅🇲🇿 Reinildo (free)
⏳🇨🇭 Xhaka (€20M)
⏳🇳🇱 Roefs (€14.5M)
They are not messing around. 🫡 pic.twitter.com/X4kKUgMZCK
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