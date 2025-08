Новичок АПЛ этим летом потратил на трансферы 150 миллионов евро

Английский клуб «Сандерленд», который по итогам прошлого сезона квалифицировался в АПЛ, этим летом приобрел восьмерых новых игроков на общую сумму около 150 миллионов евро.

Самым дорогим стало подписание сенегальского хавбека Хабиба Диарра, который обошелся клубу-новичку Премьер-лиги в 31,5 млн евро.

Единственным футболистом, который присоединился к «Сандерленду» на правах свободного агента, стал бывший игрок «Атлетико» – Рейнилду Мандава.

Список новых игроков Сандерленда

