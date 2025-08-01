У голкипера Баварии скончался 6-ти летний сын

36-летний голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх сообщил, что у него умер сын, долгое время боровшийся с тяжелой болезнью.

«С сожалением сообщаю, что наш сын Лен умер несколько недель назад после продолжительной и тяжелой болезни.

Нам очень тяжело было принять решение и написать сейчас. Для нас как для семьи – это очень важный шаг», – говорится в сообщении.

Ульрайх присоединился к "Баварии" в 2015 году. После того, как семья узнала о болезни сына, он часто пропускал тренировки и матчи «Баварии».

Начиная с октября 2024 года Свен Ульрайх договорился с руководством клуба, что не будет присутствовать с командой на выездных матчах по болезни сына, на что клуб дал согласие.