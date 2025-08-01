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  4. Колос – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 16:53 | Обновлено 01 августа 2025, 17:03
353
2

Колос – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды начали новый сезон Украинской Премьер-лиги

01 августа 2025, 16:53 | Обновлено 01 августа 2025, 17:03
353
2
Колос – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Подопечные Руслана Костышина активно начали первые минуты матча и завладели инициативой.

На 14-й минуте «Колос» вышел вперед. Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур. 1 августа

Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 1:0 (второй тайм)

Голы: Бурда, 14

Гол Никиты Бурды. 1:0

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Dynamo forever
Колос вперёд!
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-1
SHN
А НАБУ же вроде за Колос
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-1
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