Руслан КОСТЫШИН: «Наши легионеры увидели смерть, которая была рядом с ними»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после победы своей команды в матче против криворожского «Кривбасса» (21) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Матч получился достаточно эмоциональным, в конце все могло быть по-другому. Было вроде бы все спокойно, вели 2:0, но пропустили на последних минутах. Где-то расконцентрация произошла?

– Нет, это индивидуальная ошибка защитника, который очень хороший матч провел, очень здорово выглядел. Когда он пошел в этот обыгрыш, мы все там кричали, мы все на эйфории уже были, а гол произошел гол: «Зачем ты это сделал?» Мы тоже непоследовательны были, значит. Так что все мы его поддержали.

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо своим легионерам. Была большая проблема у нас при подготовке к игре в том, что все наши легионеры живут в ЖК «Республика». Некоторые пострадали, а некоторые увидели этот ужас.

Вы понимаете, что это не их война, и они увидели это смерть, которая была рядом с ними. Они обрели мужество выйти сегодня все, игравшие в основном составе, вышедшие на замену. Так что им большое спасибо, что они очень важно отнеслись к своей команде, нашли мужество, нашли силы сыграть эмоционально.

Потому что после вчерашнего дня они не тренировались вообще, не было ни теории, ничего, мы оставили их в покое. Так что большое спасибо им. Они у нас очень воспитанные, очень, можно сказать, правильные легионеры. Это очень большая редкость в командах, чтобы такое количество легионеров – и все они были порядочные.

– Для вас была дополнительная мотивация выпустить их на поле, чтобы они несколько минут получили, сыграли, дебютировали и где-нибудь, возможно, успокоились?

– Большинство сыграли в основном составе, но у них есть капитан их Гагнидзе. У него сегодня было слово, он мотивировал команду, мотивировал легионеров на английском языке. Очень отличная речь была, такой пыл был. Команда получилась очень сильно мотивирована, и украинцы поддержали легионеров, – сказал Костышин.