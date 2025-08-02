Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Наши легионеры увидели смерть, которая была рядом с ними»
Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.08.2025 15:30 – FT 2 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 08:32 |
476
0

Руслан КОСТЫШИН: «Наши легионеры увидели смерть, которая была рядом с ними»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

02 августа 2025, 08:32 |
476
0
Руслан КОСТЫШИН: «Наши легионеры увидели смерть, которая была рядом с ними»
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после победы своей команды в матче против криворожского «Кривбасса» (21) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Матч получился достаточно эмоциональным, в конце все могло быть по-другому. Было вроде бы все спокойно, вели 2:0, но пропустили на последних минутах. Где-то расконцентрация произошла?

– Нет, это индивидуальная ошибка защитника, который очень хороший матч провел, очень здорово выглядел. Когда он пошел в этот обыгрыш, мы все там кричали, мы все на эйфории уже были, а гол произошел гол: «Зачем ты это сделал?» Мы тоже непоследовательны были, значит. Так что все мы его поддержали.

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо своим легионерам. Была большая проблема у нас при подготовке к игре в том, что все наши легионеры живут в ЖК «Республика». Некоторые пострадали, а некоторые увидели этот ужас.

Вы понимаете, что это не их война, и они увидели это смерть, которая была рядом с ними. Они обрели мужество выйти сегодня все, игравшие в основном составе, вышедшие на замену. Так что им большое спасибо, что они очень важно отнеслись к своей команде, нашли мужество, нашли силы сыграть эмоционально.

Потому что после вчерашнего дня они не тренировались вообще, не было ни теории, ничего, мы оставили их в покое. Так что большое спасибо им. Они у нас очень воспитанные, очень, можно сказать, правильные легионеры. Это очень большая редкость в командах, чтобы такое количество легионеров – и все они были порядочные.

– Для вас была дополнительная мотивация выпустить их на поле, чтобы они несколько минут получили, сыграли, дебютировали и где-нибудь, возможно, успокоились?

– Большинство сыграли в основном составе, но у них есть капитан их Гагнидзе. У него сегодня было слово, он мотивировал команду, мотивировал легионеров на английском языке. Очень отличная речь была, такой пыл был. Команда получилась очень сильно мотивирована, и украинцы поддержали легионеров, – сказал Костышин.

По теме:
Иван ФЕДЫК: «Очень важно, что Руху удалось победить»
Наставник Кривбасса: «Если объективно, у Колоса было больше моментов»
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Руслан Костышин Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Колос - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Футбол | 01 августа 2025, 10:21 10
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера

Олег Очеретько поразил нового главного тренера «горняков»

Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Футбол | 02 августа 2025, 06:30 0
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»

Тренер предупредил Антонио Рюдигера

Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Футбол | 01.08.2025, 18:04
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Свентек отдала четыре гейма уроженке Киева на пути в 4-й раунд Монреаля
Теннис | 02.08.2025, 06:32
Свентек отдала четыре гейма уроженке Киева на пути в 4-й раунд Монреаля
Свентек отдала четыре гейма уроженке Киева на пути в 4-й раунд Монреаля
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Футбол | 01.08.2025, 12:07
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20
Футбол
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
31.07.2025, 22:59 282
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем