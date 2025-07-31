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Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.08.2025 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 23:35 | Обновлено 31 июля 2025, 23:36
54
0

Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

31 июля 2025, 23:35 | Обновлено 31 июля 2025, 23:36
54
0
Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 1 августа, состоится дебютный поединок Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, в котором «Колос» встретится с «Кривбассом». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

В прошлом сезоне «Колос» шел внизу турнирной таблицы, вплоть до самой отставки Александра Поздеева. А уже когда у руля команде оказался хорошо знакомый Руслан Костышин, в остальных десяти играх «колоски» проиграли всего 2 раза, расписали 3 ничьи и выиграли 5 поединков, в том числе над «Кривбассом», что помогло «Колосу» завершить сезон на десятой строчке.

Криворожцы же до последнего тура имели все шансы попасть в еврокубки, однако уступили «Полесью» и в итоге остались без них. Поэтому по окончанию сезона, даже несмотря на попадание в пятерку, Юрий Вернидуб после почти трех лет у штурвала команды покинул пост главного тренера. Вместо него «Кривбасс» назначил Патрика ван Леувена, который попытается создать боеспособный коллектив, который будет бороться за высокие места. Поэтому в игре против «Колоса» нидерландский наставник попытается удивить своего оппонента и взять реванш за поражение почти 3 месяца назад.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
1 августа 2025 -
15:30
Кривбасс
Ничья 3.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Руслан Костышин Патрик ван Леувен Колос - Кривбасс текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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