Колос Ковалевка

В пятницу, 1 августа, состоится дебютный поединок Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, в котором «Колос» встретится с «Кривбассом». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

В прошлом сезоне «Колос» шел внизу турнирной таблицы, вплоть до самой отставки Александра Поздеева. А уже когда у руля команде оказался хорошо знакомый Руслан Костышин, в остальных десяти играх «колоски» проиграли всего 2 раза, расписали 3 ничьи и выиграли 5 поединков, в том числе над «Кривбассом», что помогло «Колосу» завершить сезон на десятой строчке.

Криворожцы же до последнего тура имели все шансы попасть в еврокубки, однако уступили «Полесью» и в итоге остались без них. Поэтому по окончанию сезона, даже несмотря на попадание в пятерку, Юрий Вернидуб после почти трех лет у штурвала команды покинул пост главного тренера. Вместо него «Кривбасс» назначил Патрика ван Леувена, который попытается создать боеспособный коллектив, который будет бороться за высокие места. Поэтому в игре против «Колоса» нидерландский наставник попытается удивить своего оппонента и взять реванш за поражение почти 3 месяца назад.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.