Колос Ковалевка

Вот и начинается новый сезон Украинской Премьер-лиги, первый тур – уже в пятницу. В матче-открытии будут играть ковалевский «Колос» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Колос

«Колос» в прошлом сезоне серьезно начинал переживать, что придется если и не вылететь напрямую, поскольку там были другие кандидаты, то играть переходные матчи. Чтобы избежать этого, ковалевцы уволили с должности главного тренера Александра Поздеева и назначили своего первого тренера в истории, который возглавлял клуб от создания и уже даже выводил команду в еврокубки. Речь, конечно, о Руслане Костышине.

И Костышин оправдал надежду, его приход стал шоковой терапией, после чего результаты улучшились, а апогеем стала победа над «Шахтером», фактически похоронившей мечты «горняков» не то что о чемпионстве, но и о втором месте. В итоге «Колос» стал десятым, причем его оборона пропустила только 25 мячей (меньше только у «Динамо» и «Александрии»). Правда, с атакой ситуация гораздо хуже.

Исправлять ситуацию, в первую очередь, должен купленный в «Руха» форвард Юрий Климчук. Также атаку должны усилить футболисты, которые играли в аренде в других клубах. опытный ветеран команды Ильин (второй круг играл за «Оболонь») и Антон Салабай («Ворскла»). Кроме того, с молдавского «Зимбру» вернулся Каталин Кукош, он получил свой шанс на сборах. Также у «Шахтера» на год арендовали вратаря Пузанкова. И как раз из «Кривбасса» перешел опытный Андрей Понедельник.

Оставили же команду вратарь Горох, который перешел в «Верес», защитники Сухарь (свободный агент), формально Козик (завершение аренды, однако сразу же защитника «Колос» арендовал снова), а также арендованные форварды Боливар (вернулся в «Альбасете») и печально известный Сидоров, который якобы вернулся в «Металлист 1925», но самовольно покинул территорию Украины. Кроме того, буквально недавно наш сайт получил информацию о завершении сотрудничества с румыном Владою.

На собрании ковалевцы играли с украинскими командами, результаты следующие: «Виктория» Суммы – 0:1, «Верес» Ровно – 2:3, «Левый Берег» Киев – 7:2, «Полтава» – 3:1, ЛНС – 1:2, «Эпицентр» Каменец-Подольский – 5:0, «ЮКСА» Тарасовка –ndash; 1:0.

Кривбасс

«Кривбасс» к последнему туру прошлого чемпионата претендовал на четвертое место, но там все зависело не только от криворожцев. В результате после 30 тура подопечные тогда еще Юрия Вернидуба расположились на пятом месте, которое, в принципе, является достаточно достойным результатом.

Правда, наставник команды решил не продолжать сотрудничество, аргументировав это тем, что клуб меняет стратегию развития, будет делаться ставка на молодых игроков, после чего последует спад результатов. Похожие объяснения были и у вице-президента клуба Артема Гагарина, который тоже прекратил сотрудничество с «красно-белыми».

Главным тренером команды был назначен известный специалист Патрик ван Леувен, известный за работой в «Заре», «Шахтере» и «Металлисте 1925».

Состав команды существенно изменится. Покинули команду вышеупомянутый защитник Понедельник, который как раз и встретится с бывшими партнерами 1 августа в Ковалевке, а также вратарь Клищук, защитник Якимец, полузащитники Икенна, Кузык, Вакулко, Лунев, Хомченовский. Двух хавбеков – Человека и Аморозо – был отдан в аренду, а форвард Соса перешел в «Актобе».

Пришли же не слишком известные украинским болельщикам и специалистам футболисты, которых придется изучать уже по ходу чемпионата – Гильерме Баия, Тьяго Боржес, Бар Лин, Карлос Парако, Карлос Рохас, Глейкер Мендоза. А вратаря Александра Кемкина особо представлять не надо – «Кривбасс» и «Карпаты» поменялись киперами, отправив Клищука во Львов и Кемкина в Кривой Рог.

Результаты на сборах в Словении: «ЦСКА» Болгария – 0:0, «Браво» Словения – 1:0, «Уйпешт» Венгрия – 0:0, «Гезтепе» Турция – 1:2, «Динамо» Загреб, Хорватия – 1:5.

История встреч

Шесть матчей провели команды между собой в УПЛ. В них были зафиксированы одна ничья, две победы кузнецов и три виктории криворожцев, разница мячей – 3:6.

Ориентировочные составы

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе – Ррапай, Ориховський, Велетень – Климчук

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац – Илич, Задерака – Бандейра, Твердохлеб, Микитишин – Мендоза

Прогноз на противостояние

Похоже, что это будет игра равных команд, поэтому поставлю на результативную ничью.