Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Кривбасc. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.08.2025 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 07:00 |
380
1

Колос – Кривбасc. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра-открытие сезона

01 августа 2025, 07:00 |
380
1
Колос – Кривбасc. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Вот и начинается новый сезон Украинской Премьер-лиги, первый тур – уже в пятницу. В матче-открытии будут играть ковалевский «Колос» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Колос

«Колос» в прошлом сезоне серьезно начинал переживать, что придется если и не вылететь напрямую, поскольку там были другие кандидаты, то играть переходные матчи. Чтобы избежать этого, ковалевцы уволили с должности главного тренера Александра Поздеева и назначили своего первого тренера в истории, который возглавлял клуб от создания и уже даже выводил команду в еврокубки. Речь, конечно, о Руслане Костышине.

И Костышин оправдал надежду, его приход стал шоковой терапией, после чего результаты улучшились, а апогеем стала победа над «Шахтером», фактически похоронившей мечты «горняков» не то что о чемпионстве, но и о втором месте. В итоге «Колос» стал десятым, причем его оборона пропустила только 25 мячей (меньше только у «Динамо» и «Александрии»). Правда, с атакой ситуация гораздо хуже.

Исправлять ситуацию, в первую очередь, должен купленный в «Руха» форвард Юрий Климчук. Также атаку должны усилить футболисты, которые играли в аренде в других клубах. опытный ветеран команды Ильин (второй круг играл за «Оболонь») и Антон Салабай («Ворскла»). Кроме того, с молдавского «Зимбру» вернулся Каталин Кукош, он получил свой шанс на сборах. Также у «Шахтера» на год арендовали вратаря Пузанкова. И как раз из «Кривбасса» перешел опытный Андрей Понедельник.

Оставили же команду вратарь Горох, который перешел в «Верес», защитники Сухарь (свободный агент), формально Козик (завершение аренды, однако сразу же защитника «Колос» арендовал снова), а также арендованные форварды Боливар (вернулся в «Альбасете») и печально известный Сидоров, который якобы вернулся в «Металлист 1925», но самовольно покинул территорию Украины. Кроме того, буквально недавно наш сайт получил информацию о завершении сотрудничества с румыном Владою.

На собрании ковалевцы играли с украинскими командами, результаты следующие: «Виктория» Суммы – 0:1, «Верес» Ровно – 2:3, «Левый Берег» Киев – 7:2, «Полтава» – 3:1, ЛНС – 1:2, «Эпицентр» Каменец-Подольский – 5:0, «ЮКСА» Тарасовка –ndash; 1:0.

Кривбасс

«Кривбасс» к последнему туру прошлого чемпионата претендовал на четвертое место, но там все зависело не только от криворожцев. В результате после 30 тура подопечные тогда еще Юрия Вернидуба расположились на пятом месте, которое, в принципе, является достаточно достойным результатом.

Правда, наставник команды решил не продолжать сотрудничество, аргументировав это тем, что клуб меняет стратегию развития, будет делаться ставка на молодых игроков, после чего последует спад результатов. Похожие объяснения были и у вице-президента клуба Артема Гагарина, который тоже прекратил сотрудничество с «красно-белыми».

Главным тренером команды был назначен известный специалист Патрик ван Леувен, известный за работой в «Заре», «Шахтере» и «Металлисте 1925».

Состав команды существенно изменится. Покинули команду вышеупомянутый защитник Понедельник, который как раз и встретится с бывшими партнерами 1 августа в Ковалевке, а также вратарь Клищук, защитник Якимец, полузащитники Икенна, Кузык, Вакулко, Лунев, Хомченовский. Двух хавбеков – Человека и Аморозо – был отдан в аренду, а форвард Соса перешел в «Актобе».

Пришли же не слишком известные украинским болельщикам и специалистам футболисты, которых придется изучать уже по ходу чемпионата – Гильерме Баия, Тьяго Боржес, Бар Лин, Карлос Парако, Карлос Рохас, Глейкер Мендоза. А вратаря Александра Кемкина особо представлять не надо – «Кривбасс» и «Карпаты» поменялись киперами, отправив Клищука во Львов и Кемкина в Кривой Рог.

Результаты на сборах в Словении: «ЦСКА» Болгария – 0:0, «Браво» Словения – 1:0, «Уйпешт» Венгрия – 0:0, «Гезтепе» Турция – 1:2, «Динамо» Загреб, Хорватия – 1:5.

История встреч

Шесть матчей провели команды между собой в УПЛ. В них были зафиксированы одна ничья, две победы кузнецов и три виктории криворожцев, разница мячей – 3:6.

Ориентировочные составы

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе – Ррапай, Ориховський, Велетень – Климчук

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац – Илич, Задерака – Бандейра, Твердохлеб, Микитишин – Мендоза

Прогноз на противостояние

Похоже, что это будет игра равных команд, поэтому поставлю на результативную ничью.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
1 августа 2025 -
15:30
Кривбасс
Ничья 3.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Первая лига. Старт сезона, 1 августа. Смотреть онлайн. LIVE
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ
Рух – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
прогнозы чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Кривбасс
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01 августа 2025, 00:20 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»

Турки – о Тиме Цзю

Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 01 августа 2025, 01:06 8
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/16 финала состоится в ночь на 1 августа и начнется ориентировочно в 02:30

У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Футбол | 31.07.2025, 09:14
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
Футбол | 01.08.2025, 06:26
Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31.07.2025, 08:45
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
Победа Кривбасса 3-1
Ответить
0
Популярные новости
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 65
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем