Колос – Кривбасс – 2:1. Неудачный дебют Ван Леувена. Видео голов и обзор

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Подопечные Руслана Костышина активно начали первые минуты матча и завладели инициативой.

На 14-й минуте «Колос» вышел вперед. Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.

На 71-й минуте Ррапай навесил в штрафную, где Элиас Теллес замкнул передачу головой.

Единственное, на что смогли футболисты «Кривбасса», это гол престижа на 90-й минуте от Каменского.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур. 1 августа

Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 2:1

Голы: Бурда, 14, Теллес, 71, – Каменский, 90

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