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  4. Колос – Кривбасс – 2:1. Неудачный дебют Ван Леувена. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 19:57 |
1049
2

Колос – Кривбасс – 2:1. Неудачный дебют Ван Леувена. Видео голов и обзор

Команды начали новый сезон Украинской Премьер-лиги

01 августа 2025, 19:57 |
1049
2
Колос – Кривбасс – 2:1. Неудачный дебют Ван Леувена. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Подопечные Руслана Костышина активно начали первые минуты матча и завладели инициативой.

На 14-й минуте «Колос» вышел вперед. Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.

На 71-й минуте Ррапай навесил в штрафную, где Элиас Теллес замкнул передачу головой.

Единственное, на что смогли футболисты «Кривбасса», это гол престижа на 90-й минуте от Каменского.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур. 1 августа

Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 2:1

Голы: Бурда, 14, Теллес, 71, – Каменский, 90

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Dynamo forever
Колос вперёд!
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SHN
А НАБУ же вроде за Колос
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