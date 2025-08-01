Колос – Кривбасс – 2:1. Неудачный дебют Ван Леувена. Видео голов и обзор
Команды начали новый сезон Украинской Премьер-лиги
1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.
Подопечные Руслана Костышина активно начали первые минуты матча и завладели инициативой.
На 14-й минуте «Колос» вышел вперед. Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.
На 71-й минуте Ррапай навесил в штрафную, где Элиас Теллес замкнул передачу головой.
Единственное, на что смогли футболисты «Кривбасса», это гол престижа на 90-й минуте от Каменского.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур. 1 августа
Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 2:1
Голы: Бурда, 14, Теллес, 71, – Каменский, 90
Видео голов и обзор матча
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