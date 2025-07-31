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  4. Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм
Англия
31 июля 2025, 13:58 |
159
0

Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм

Игра начнется в 14:30 по Киеву

31 июля 2025, 13:58 |
159
0
Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

31 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Начало встречи – 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм:

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Тоттенхэм товарищеские матчи Арсенал Лондон Александр Зинченко Арсенал - Тоттенхэм стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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