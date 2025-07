Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм

31 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Начало встречи – 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪



🧱 Kiwior partners Saliba

⚡ Rice returns in midfield

©️ Odegaard skippers the side



Let’s do this, Gunners 👊