Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм
Игра начнется в 14:30 по Киеву
31 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Тоттенхэм.
Поединок пройдет на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге. Начало встречи – 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы на игру Арсенал – Тоттенхэм:
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪— Arsenal (@Arsenal) July 31, 2025
🧱 Kiwior partners Saliba
⚡ Rice returns in midfield
©️ Odegaard skippers the side
Let’s do this, Gunners 👊
Your Spurs side in Hong Kong 👊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 31, 2025
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