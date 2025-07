Луис Диас стал третьим колумбийским футболистом в истории Баварии

Колумбийский нападающий Луис Диас официально стал новым игроком мюнхенской «Баварии».

Он стал третьим колумбийцем в истории немецкого гранда. Первыми двумя были Адольфо Валенсия и Хамес Родригес.

Колумбийские футболисты в истории Баварии

Напомним, что в составе «Ливерпуля» Луис Диас отыграл 148 поединков во всех соревнованиях, в которых отметился 41-м забитым мячом и 23 результативными передачами.

🇨🇴Luis Díaz é reforço do Bayern. Terceiro colombiano a jogar nos bávaros: James Rodríguez (67J /15G) Adolfo Valencia (34J / 13G) Luis Díaz pic.twitter.com/k4aPKxxxiT

That's a wrap on Luis Díaz's time in Liverpool 🎬 pic.twitter.com/CkONvCc5w9