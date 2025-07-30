ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
Луис Диас покинул «Ливерпуль»
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании колумбийского вингера английского «Ливерпуля» Луиса Диаса.
Отмечается, что 28-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 4 следующих сезонов.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 70+5 миллионов евро, что является третьим самым дорогим приобретением мюнхенцев после Лукаса Эрнандеса (80 миллионов) и Гарри Кейна (95 миллионов).
В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее «Бавария» официально продлила контракт со Свеном Ульрайхом.
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 😎🇨🇴 #ServusLuis pic.twitter.com/4btABjHK04— FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2025
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