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Германия
30 июля 2025, 11:13 | Обновлено 30 июля 2025, 12:01
2146
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории

Луис Диас покинул «Ливерпуль»

30 июля 2025, 11:13 | Обновлено 30 июля 2025, 12:01
2146
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ФК Бавария. Луис Диас

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании колумбийского вингера английского «Ливерпуля» Луиса Диаса.

Отмечается, что 28-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 4 следующих сезонов.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 70+5 миллионов евро, что является третьим самым дорогим приобретением мюнхенцев после Лукаса Эрнандеса (80 миллионов) и Гарри Кейна (95 миллионов).

В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее «Бавария» официально продлила контракт со Свеном Ульрайхом.

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Ливерпуль трансферы Бавария трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Луис Диас
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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kaiser igor
Скатертью дорога,чувак боится конкуренции в лучшем клубе мира,который поддерживал его когда его отца похитили
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