Синчук помог Монреалю победить, как сыграл Смоляков? Результаты Кубка лиг
В ночь на 30 июля состоялись шесть матчей
В ночь на 30 июля состоялись шесть матчей Кубка лиг – это ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика).
«Клуб де Фут Монреаль» сыграл вничью в основное время против мексиканского «Леона» (1:1), но победил соперника в серии пенальти (7:6). Украинский вингер Геннадий Синчук вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 65-й минуте. Получил одну из самых высоких оценок в команде.
«Лос-Анджелес» уступил «Масатлану» – после ничьей в основное время (1:1), мексиканский клуб победил в серии пенальти 11:10. Защитник хозяев Артем Смоляков провел на поле весь матч и реализовал пенальти, но это не помогло команде одержать победу.
«Толука» одолела «Коламбус Крю» в серии пенальти – 2:2 (4:2). Защитник гостей Евгений Чеберко вышел в старте и был заменен на 88-й минуте.
Кубок лиг, 30 июля
Клуб де Фут Монреаль – Клуб Леон – 1:1 (пен – 7:6)
Голы: Овусу, 62 – Фунес, 11
Толука – Коламбус Крю – 2:2
Голы: Паулиньо, 71, 80 – Росси, 11, Арфстен, 48 (пен – 4:2)
Нью-Йорк Сити – Пуэбла – 0:3
Голы: Федорко, 2, Гомес, 38, Гонсалес, 88
УАНЛ Тигрес – Хьюстон Динамо – 4:1
Голы: Корреа, 45+3, 70, Лайнес, 63, Эррера, 90+7 – Лингр, 47
Пачука – Сан-Диего – 3:2
Голы: Гусман, 23, Домингес, 45+3, 67 – Боатенг, 88, Бомбино, 90+10
Лос-Анджелес – Масатлан – 1:1 (пен – 10:11)
Голы: Мартинес, 29 – Фабио Гомес, 31
VICTOIRE MONTRÉAL 👊— CF Montréal (@cfmontreal) July 30, 2025
Big W to kick off @LeaguesCup 📈#CFMTL pic.twitter.com/hswVVOYiSb
Earned a point. We go again on Friday 💪 pic.twitter.com/uuvrLjr7f2— The Crew (@ColumbusCrew) July 30, 2025
Final. pic.twitter.com/tfzh6RDPzZ— LAFC (@LAFC) July 30, 2025
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